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Otro Fuerte Temblor en Panamá luego de Terremoto

Un sismo fue registrado este martes con una profundidad de 8 kilómetros

Otro Fuerte Temblor en Panamá luego de TerremotoOtro Fuerte Temblor en Panamá luego de Terremoto. Foto: Reuters

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Panamá vuelve a temblar: un sismo de 5.6 grados y 8 km de profundidad ocurrió cerca de Coiba.

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