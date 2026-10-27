Otro Fuerte Temblor en Panamá luego de Terremoto

Un sismo de magnitud 5.6 fue registrado este martes 27 de octubre en Panamá, informó el Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá.

De acuerdo con el reporte, el movimiento ocurrió a las 10:26:02 horas, tiempo local, con una profundidad de 8 kilómetros. El epicentro se localizó a 20 kilómetros al noreste de la isla de Coiba.

Aunque el sismo de principios de octubre causó graves daños a la infraestructura en Panamá, las autoridades confirmaron dos muertos y 26 personas heridas, informó Omar Smith, director del Sistema Nacional de Protección Civil.

Se trata de una mujer de 60 años de apellido Miranda. Se encontraba en coma producto de un traumatismo craneoencefálico grave al caer al suelo mientras intentaba evacuar la escuela en la que trabajaba en Santiago de Veraguas, una pequeña ciudad rural cerca del epicentro del temblor.

La primera muerte ocurrió casi una semana después, las autoridades informaron que la víctima era Elena Barría, de 68 años, quien se encontraba hospitalizada a causa de las lesiones que presentó por el derrumbe de su vivienda.

El 9 de octubre, Panamá registró un terremoto de gran magnitud que provocó daños en viviendas e infraestructura y llevó al Gobierno a declarar un estado de emergencia. Días después, el presidente José Raúl Mulino anunció la incorporación del país al Sistema de Alertas Sísmicas de Android, una herramienta gratuita que utiliza los sensores de los teléfonos celulares para detectar movimientos telúricos y enviar avisos a la población.