Cancelan Pasaporte de Flávio Bolsonaro y Juez Ordena Investigar Recursos de su Campaña en Brasil

Un juez del Supremo Tribunal Federal de Brasil ordenó a la policía investigar un posible financiamiento extranjero a la campaña de Flávio Bolsonaro, quien perdió en las elecciones presidenciales frente al Luiz Inácio Lula da Silva.

Según una resolución consultada por la agencia AFP, el magistrado Flávio Dino pidió investigar el "posible origen, circulación y destino de fondos extranjeros" y otras formas de presunta interferencia electoral como "manipulaciones" en redes sociales.

Por otra parte, una fuente policial confirmó este martes a la misma agencia que los pasaportes del senador fueron cancelados después de que no los entregara como le había ordenado la justicia.

"Los pasaportes de Flávio Bolsonaro están cancelados", dijo la fuente, que añadió que no "hay registro formal" de que el senador haya salido de Brasil.

El pasado domingo, los brasileños eligieron a Lula para un cuarto mandato no consecutivo, frente al hijo del expresidente condenado Jair Bolsonaro, que habría representado un regreso de la derecha.

Hasta el momento, Flávio Bolsonaro no ha reconocido el resultado que permitirá al presidente izquierdista permanecer en el poder hasta 2030.

Durante su campaña, Lula denunció supuestos intentos de interferencia por parte de su homólogo estadounidense Donald Trump y de Meta, dueña de Instagram, WhatsApp y Facebook, pero la empresa negó las acusaciones aunque reconoció fallas por motivos técnicos.

El juez Dino ordenó esclarecer si hubo negociaciones de dos empresarios brasileños para la financiación de la campaña de Bolsonaro con Rockbridge Network, una red conservadora de Estados Unidos.

Ahora, los investigadores deberán determinar si existen "elementos concretos que establecen un vínculo entre las negociaciones relativas a la financiación política y los intereses económicos señalados en torno a las tierras raras y los minerales críticos" en Brasil, país que posee las mayores reservas mundiales por detrás de China.

De igual manera, menciona "las asimetrías deliberadas y las manipulaciones algorítmicas por parte de empresas de internet con el objetivo de favorecer o perjudicar candidaturas en el proceso electoral brasileño".

Sobre el tema del pasaporte, más tarde Eduardo Bolsonaro, hermano de Flávio, negó a un medio local que el candidato presidencial brasileño derrotado haya salido del país rumbo a Estados Unidos, en medio de especulaciones sobre una posible fuga.

Dijo al portal UOL que eran "mentira" los rumores sobre una supuesta huida del senador ultraderechista, después de que la Corte Suprema de Brasil le ordenara a este último la entrega de sus pasaportes en el marco de una investigación sobre lavado de dinero.

SPB