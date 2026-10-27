Internacional

Cancelan Pasaporte de Flávio Bolsonaro y Juez Ordena Investigar Recursos de su Campaña en Brasil

Un magistrado decretó una indagatoria sobre posible financiamiento extranjero a la campaña del senador, quien perdió en las elecciones presidenciales frente a Lula da Silva

Flávio Bolsonaro, del Partido Liberal, habla tras perder la segunda vuelta de las elecciones en Brasil, el 25 de octubre de 2026. Foto: ReutersFlávio Bolsonaro, del Partido Liberal, habla tras perder la segunda vuelta de las elecciones en Brasil, el 25 de octubre de 2026. Foto: Reuters
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