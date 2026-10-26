Economía

Triunfo de Lula da Silva en Elecciones Impacta Economía de Brasil y la Bolsa Cierra por Momentos

El real brasileño se depreció esta mañana un 12% frente al dólar, luego de la segunda vuelta electoral

Luiz Inácio Lula da Silva, presidente de Brasil gana segunda vuelta electoralLuiz Inácio Lula da Silva, presidente de Brasil gana segunda vuelta electoral. Foto: EFE

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Sorpresa en Brasil: Lula da Silva gana y la Bolsa se desploma un 16.6%. El real también sufre, cayendo un 12% frente al dólar. Descubre las implicaciones de este cambio.

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