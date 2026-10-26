Triunfo de Lula da Silva en Elecciones Impacta Economía de Brasil y la Bolsa Cierra por Momentos

La Bolsa de São Paulo abrió este lunes con una fuerte caída del 16.6%, después de la reelección del presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, en los comicios de ayer domingo, sobre Flávio Bolsonaro, el favorito de los mercados.

Antes del desplome, la administradora del parqué paulista suspendió las negociaciones por 30 minutos, un mecanismo extraordinario conocido como "circuit breaker" que se activa cuando hay caídas de más del 10%. Cabe destacar que es la primera vez que se implementa el mecanismo desde el estallido de la pandemia de la COVID-19 en 2020.

Los títulos preferentes de la petrolera estatal Petrobras, la mayor empresa de Brasil, se dejaron un 8.6%, mientras que los papeles del banco Itaú retrocedieron un 15.6%.

En el mercado de divisas, el real brasileño se depreció esta mañana un 12% frente al dólar, cotizado a 5,444 reales para la venta y 5,945 para la compra en el tipo de cambio comercial brasileño.

Además, este lunes, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, celebró la reelección de Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil y calificó su triunfo como 'una bocanada de aire fresco para América Latina'.

Caída bursátil por sorpresiva victoria de Lula

La fuerte caída bursátil y la depreciación de la moneda responden a la sorpresiva victoria de Lula, quien obtuvo el 52 % de los votos frente al 48 % del rival.

La reelección supuso la ruptura de las expectativas que se tenían en torno a la elección de Bolsonaro, después de que este aventajara al mandatario progresista en la primera vuelta de las presidenciales hace tres semanas.

El mercado albergaba una clara preferencia por el candidato ultraderechista, quien había prometido realizar un ajuste fiscal ante el aumento de la deuda en los últimos años, así como privatizar algunas empresas públicas.

Lula, por otro lado, se comprometió durante la campaña a mantener un fuerte gasto social, especialmente en educación y sanidad, un sello de sus tres mandatos presidenciales.

Además, el presidente prometió impulsar una reforma constitucional para garantizar el derecho al transporte público gratuito los fines de semana.

Como reflejo de esa preferencia del mercado por el senador ultraderechista, la Bolsa se disparó un 7.7 % tras la primera vuelta de las presidenciales.

Ese día el parqué cerró en su máximo histórico, impulsado por la confianza del mercado en una eventual victoria de Bolsonaro que no se materializó este domingo.

Con información de N+ y EFE.