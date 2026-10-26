Claudia Sheinbaum Reacciona a Resultados de Elecciones en Brasil y Destaca Reelección de Lula

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, celebró la reelección de Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil y calificó su triunfo como 'una bocanada de aire fresco para América Latina'.

Al inicio de su conferencia mañanera de este lunes 26 de octubre, la mandataria mexicana expresó su respaldo al presidente brasileño y felicitó tanto a él como a la población de ese país por el resultado electoral.

'Estamos felices, muy contentos del triunfo de Lula en Brasil. Muchas, muchas felicidades al presidente Lula, al pueblo de Brasil. Es una bocanada de aire fresco para América Latina y muy, muy contentos', declaró.

Las palabras de Sheinbaum se produjeron después de que Lula da Silva obtuviera la mayoría de los votos válidos en la segunda vuelta electoral, en la que se enfrentó a Flávio Bolsonaro.

La mandataria adelantó que sostendría una conversación telefónica con Lula este lunes a las 12:00 horas, para felicitarlo personalmente y abordar la posibilidad de retomar proyectos conjuntos entre ambos países.

El acercamiento busca dar continuidad al diálogo entre los dos gobiernos, que comparten coincidencias políticas y mantienen una agenda de colaboración bilateral.

Luiz Inácio Lula da Silva, ganó la reelección tras imponerse al senador Flávio Bolsonaro en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, celebrada el domingo 25 de octubre.

De acuerdo con el Tribunal Superior Electoral (TSE), Lula obtuvo el 51.79% de los votos válidos, equivalente a 64 millones 256 mil 232 sufragios, frente al 48.21% de Bolsonaro, quien recibió 59 millones 826 mil 41 votos. El resultado quedó definido con el 100% de las secciones electorales contabilizadas.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, felicitó al mandatario brasileño por su triunfo y destacó la participación ciudadana en el proceso electoral.

A través de un mensaje publicado el domingo en su cuenta de X, la mandataria mexicana escribió: “Viva la democracia, ganó el pueblo de Brasil. ¡Felicidades presidente Lula!”.

Por su parte, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) felicitó al pueblo brasileño por su participación en los comicios y a Lula da Silva por su reelección. También reiteró la disposición de México para fortalecer la amistad, el diálogo político y la cooperación bilateral en beneficio de ambos países y de América Latina.