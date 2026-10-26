Política

Claudia Sheinbaum Reacciona a Resultados de Elecciones en Brasil y Destaca Reelección de Lula

La Presidenta expresó su reconocimiento al resultado electoral y destacó la participación ciudadana

Claudia Sheinbaum Reacciona a Resultados de Elecciones en Brasil y Destaca Reelección de LulaLa mandataria Reaccionó a los Resultados de Elecciones en Brasil. Foto: Reuters

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Claudia Sheinbaum celebra la reelección de Lula en Brasil y destaca la participación ciudadana. Lula ganó con el 51.79% de los votos.

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