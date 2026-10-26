Política

Guadalupe Taddei Deja el INE Tras Escándalos y Ahora Buscarán Quién la Releve

La sonorense fue la primera mujer en presidir el órgano electoral a nivel federal; ocupó el cargo durante 3 años y medio, tras ser electa para un periodo que concluiría en 2032

TaddeiGudalupe Taddei Zavala, de familia ligada a la izquierda sonorense, asumió el cargo de consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral el 3 de abril de 2023. Foto: Cuartoscuro.

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