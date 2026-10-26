Guadalupe Taddei Deja el INE Tras Escándalos y Ahora Buscarán Quién la Releve

Guadalupe Taddei, quien abanderó la austeridad en el INE y fue impulsada como símbolo de renovación respecto a las estrucuras partidistas, se vio obligada a renunciar a la consejería tras una semana en que se reportaron presuntas corruptelas con proveedores. Ahora iniciará un largo proceso para buscar a su relevo, mientras está en curso el proceso electoral más grande en la historia del país.

Todavía el sábado, la sonorense sostuvo una reunión virtual con el resto de consejeros y consejeras y les afirmó que no se iría. Reiteró que todo era una campaña mediática y esperaría a que el tema se tranquilizara en la opinión pública.

Pero su posición no resistió más y ayer comunicó que, después de una "profunda reflexión", dimitiría para "proteger" al Instituto Nacional Electoral (INE) y "permitir que continúe cumpliendo su misión constitucional".

"No soy ajena a los señalamientos que durante los últimos días se han difundido en medios de comunicación y redes sociales donde se han circulado trascendidos, montajes, filtraciones y versiones cuya autenticidad, contexto y propósito como en todos los casos deben verificarse y corroborarse", lanzó.

"En ese sentido, no corresponde anticipar conclusiones: cada señalamiento debe examinarse con evidencia y por las vías institucionales", añadió.

El viernes, en su conferencia mañanera, la presidenta Claudia Sheinbaum hizo un llamado a que se auditara todo lo reportado en la prensa sobre los supuestos conflictos de interés de Taddei. No obstante, dejó a consideración de la titular del INE si decidía apartarse del cargo.

"Yo solo digo que no debe haber ninguna sombra de corrupción y que deben efectuarse las auditorías correspondientes", sentenció la mandataria.

La renuncia de Taddei ocurre a escasos ocho meses de los comicios intermedios en que se renovarán las 500 diputaciones federales y 19 mil 609 cargos a nivel local, incluidas 17 gubernaturas.

La campaña electoral comenzará formalmente el próximo 4 de abril, pero se permitirá a los competidores hacer precampaña entre el 4 de enero y 12 febrero próximo, previo al registro de las candidaturas pautado del 22 de marzo al 3 de abril.

En medio de ese proceso estalló el escándalo luego que varios medios publicaron en los últimos siete días diversos reportes sobre supuestas contrataciones irregulares que habrían realizado exfuncionarios y personas cercanas a Taddei.

Las denuncias difundidas apuntan a un supuesto esquema irregular de contrataciones millonarias a favor de empresas que producen papelería electoral, tintas invisibles y marcas de agua, así como presuntos vínculos entre excolaboradores del INE y proveedores.

El escándalo escaló luego que los medios publicaron fotografías de fiestas y encuentros privados organizados por un proveedor del INE donde estaba presente Taddei, lo que alentó las críticas sobre un posible conflicto de intereses.

En concreto, se acusa que una red de al menos siete proveedores habría simulado competencia en procesos de adjudicación de contratos y participado en operaciones de triangulación de recursos presuntamente relacionados con empresas que emitieron comprobantes fiscales por productos o servicios que nunca existieron.

Presuntamente, la consejera presidenta favorecía a determinadas empresas contratistas. Según los señalamientos, entre las personas cercanas a ella que habrían trabajado para esas compañías se encuentran desde choferes hasta un exdirector ejecutivo de Administración.

Entre las empresas investigadas aparecen Corporativo ZEG y Cajas Graf, proveedoras de material electoral.

Los reportes también señalaron a exintegrantes del Instituto, como Jonathan Navarrete, quien estuvo adscrito a la presidencia del INE y fue señalado como chofer de Taddei, también figuraba como apoderado legal de Corporativo ZEG, Jesús Octavio García González, quien fue director de Administración del INE, también habría representado a Cajas Graf y Corporativo Zeg anteriormente.

De igual manera se difundieron imágenes de Taddei conviviendo con el empresario José Alfredo Hernández Casillas, relacionado con algunas de las compañías investigadas, además de un video de uno de los hijos de Taddei junto al empresario en un hotel en París, Francia.

El miércoles 21 de octubre, dos días después de haber guardado silencio, Taddei negó favorecer a alguna empresa y reconoció que las personas señaladas por sus vínculos con proveedores habían trabajado anteriormente en el INE.

"En el apartado que preguntan por la participación de empresas, sociedades u asociaciones, dijeron expresamente no en la respuesta. En otros apartados relacionados con intereses también manifestaron no tener participación. Son manifestaciones, insisto, personales que cada servidor público presenta bajo protesta de decir verdad.

"Si hubiera datos omitidos o falsedad en alguna declaración, será esa autoridad la que lo determine y proceda conforme a la ley (...) en estas notas que últimamente circularon, de empresas favoritas de esta presidencia. Aquí quiero ser muy clara, esta presidencia no tiene empresas favoritas", indicó en una conferencia donde no aceptó preguntas.

Ante las denuncias, la Auditoría Superior de la Federación (ASF), el órgano técnico de la Cámara de Diputados que fiscaliza el uso de recursos públicos federales, anunció el viernes que iniciaría una investigación de oficio contra el INE por presunto uso indebido de recursos públicos.

La ASF reaccionó tras el llamado de Sheinbaum, quien dijo que se debía inspeccionar al organismo electoral para revisar si se utilizaron recursos públicos de forma indebida.

Según la ASF, cuenta con "elementos e indicios relacionados con irregularidades en diversas contrataciones, posibles conflictos de interés, colusiones y triangulación de recursos".

La Unidad de Inteligencia Financiera también ha abierto indagatorias por triangulación de recursos y contratos irregulares vinculados a la administración de Taddei.

En la madrugada del sábado, Taddei informó que funcionarios en áreas clave del organismo fueron relevados de sus cargos en tiempo y forma para dar paso a una investigación de la ASF. Aseguró que el hecho de que "un órgano constitucional autónomo sea fiscalizado por otro órgano del Estado demuestra que los contrapesos democráticos funcionan".

Además, apuntó que recibía la investigación de la ASF "con respeto y la considera coherente con lo que ella misma solicitó: una auditoría a los procesos de licitación del Instituto".

También dijo que "ningún proceso de contratación, persona servidora pública ni proveedor está por encima de la ley" y que toda la información correspondiente estaba a disposición de las autoridades competentes.

Durante la tarde del domingo, cuando se esperaba que siguiera aferrada al cargo, el INE difundió un comunicado para comunicar que Taddei enviaría su renuncia a San Lázaro este lunes.

Inicialmente, el boletín se difundió en el chat de WhastApp de la fuente del INE a las 15:50 horas, pero posteriormente fue borrado. Después, se difundió de nueva cuenta a las 16:30 horas, sin que se haya explicado el motivo.

Enseguida, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados señaló que estará atenta a la información que emita el órgano electoral para iniciar los procedimientos correspondientes, en términos del artículo 41 constitucional.

Una vez presentada la renuncia, la Cámara baja comenzará el proceso para designar a quien ocupará la presidencia del INE.

El consejo general del Instituto, de 10 consejeros, designará un presidente provisional por mayoría simple.

Posteriormente, la Cámara de Diputados emitirá un acuerdo que deberá ser avalado por el pleno para iniciar el procedimiento de sustitución. Se nombrará un comité técnico y se publicará una convocatoria para elegir a quien sustituya a la presidenta del INE.

La persona elegida deberá obtener el voto de una mayoría calificada de dos terceras partes. Si no se alcanza esa mayoría, se procederá a una insaculación.

Al tiempo que se define la nueva autoridad electoral, el Consejo General del INE deberá seguir adelante con el proceso electoral que arrancó el mes pasado.

Ricardo Monreal, líder de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, dijo ayer que el proceso para elegir a quien sustituya a Taddei durará entre cuatro o cinco semanas. Señaló que este mismo lunes convocaría a la Junta de Coordinación Política.

"No habrá sobresaltos, no habrá crisis, no habrá problemas porque el órgano electoral seguirá funcionando con un presidente provisional hasta en tanto la Cámara cumple con su responsabilidad constitucional", apaciguó.

Gudalupe Taddei Zavala, de familia ligada a la izquierda sonorense, asumió el cargo de consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral el 3 de abril de 2023 y rindió protesta formalmente ese día para iniciar su periodo de nueve años que culminaría el 3 de abril de 2032. Sin embargo, solo duró 3 años, seis meses y 22 días en el puesto.

En su momento, el oficialismo la definió como alguien "profesional, íntegra y honesta producto de un proceso transparente", con amplia experiencia en el ámbito electoral.

Hizo historia al convertirse en la primera mujer en presidir el órgano electoral que surgió tras las polémicas elecciones de 1988. En 36 años, desde la creación del IFE, hoy INE, ningún consejero presidente había renunciado en medio de acusaciones de corrupción.

Con información de N+

ASJ