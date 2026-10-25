Carlos Arias Madrid Será el Nuevo Secretario General del Gobierno de Jalisco

El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, nombró a Carlos Arias Madrid como titular de la Secretaría General de Gobierno, luego de aceptar la renuncia de Salvador Zamora Zamora, quien dejó el cargo para asumir tareas relacionadas con el proceso electoral de 2027.

De acuerdo con el anuncio del mandatario, la decisión de Zamora responde a objetivos personales y de su equipo político.

Antes de su nombramiento, Arias Madrid se desempeñaba como jefe del Servicio Estatal Tributario (SET), organismo adscrito a la Secretaría de la Hacienda Pública de Jalisco. Desde esa posición participó en acciones relacionadas con la recaudación y la simplificación de trámites fiscales.

En su formación académica, cuenta con una maestría titulada en Derecho Público por la Universidad Panamericana, campus Guadalajara.

Al anunciar el nombramiento, Lemus señaló que pidió al nuevo funcionario fortalecer la comunicación con los poderes públicos y los actores políticos, así como mantener el enlace con los sectores económicos y sociales de Jalisco. Arias Madrid queda al frente de una dependencia encargada de la interlocución política y la coordinación institucional del Gobierno estatal.