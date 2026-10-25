Política

Carlos Arias Madrid Será el Nuevo Secretario General del Gobierno de Jalisco

Anteriormente se desempeñaba al frente del Servicio Estatal Tributario y llega al cargo tras la salida de Salvador Zamora Zamora

Nuevo Secretario General de Gobierno de JaliscoNombran a nuevo Secretario General de Gobierno de Jalisco. Foto: Gobierno de Jalisco

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Carlos Arias Madrid es el nuevo Secretario General de Gobierno de Jalisco, tras liderar el Servicio Estatal Tributario

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+