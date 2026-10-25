Movilidad

¿A Qué Hora Es el Paro Nacional de Transportistas Lunes 26 de Octubre 2026? Horario de Bloqueos

Este lunes, encabezarán una manifestación pacífica en los principales accesos de la CDMX y Edomex, además de otras entidades

transportistas en PueblaIntegrantes de la Alianza Mexicana de Organización de Transportistas (AMOTAC) mantuvieron bloqueo. Foto: Cuartoscuro

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