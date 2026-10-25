¿A Qué Hora Es el Paro Nacional de Transportistas Lunes 26 de Octubre 2026? Horario de Bloqueos
Este lunes, encabezarán una manifestación pacífica en los principales accesos de la CDMX y Edomex, además de otras entidades
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Este lunes, encabezarán una manifestación pacífica en los principales accesos de la CDMX y Edomex, además de otras entidades
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Este lunes inicia el Paro Nacional de Transportistas que afectará a distintos puntos de la República Mexicana. Una convocatoria de la Cámara Nacional de Autotransporte de Carga (Canacar) a la que se sumarán organizaciones, lo que permitirá ampliar la protesta a más estados en el país.
La suspensión de actividades comienza desde las primeras horas del lunes, aunque las movilizaciones y bloqueos en carreteras del país tendrán diferentes horarios.
La movilización está programada para este lunes 26 de octubre a las 8:00 horas, en las principales carreteras y autopistas del país. Aunque no se contemplan toma de casetas o cierres totales de las vías, los transportistas estacionarán sus unidades en puntos estratégicos o una marcha lenta en sus trayectos.
Por su parte, la Honorable Alianza Mexicana Organización de Transportistas (HAMOTAC) convocó a las capitales de los 32 estados del país y anunció movilizaciones desde las 6:00 horas del lunes.
Se espera que los puntos de concentración se extiendan en carreteras federales, accesos a ciudades y corredores logísticos en más de 20 estados del país.
La convocatoria difundida enlista a Canacar, HAMOTAC, CONATRAM y la Organización Integradora de México, además de otros transportistas del país. En ese material se precisa que la participación y los puntos de reunión de cada entidad estaban por confirmarse.
Puntos de concentración en el Estado de México y accesos a la CDMX
HAMOTAC difundió diez puntos de referencia en el Estado de México, sobre los principales accesos a la capital:
Caseta Tepotzotlán, en la autopista México–Querétaro (57D).
Caseta Chamapa, en dirección al AIFA (Chamapa–Lechería).
Caseta México–Pachuca (85D).
Caseta Ecatepec–Pirámides.
Caseta Texcoco / La Cuchilla, en el Peñón–Texcoco (136D).
Caseta San Marcos, en Chalco, sobre la México–Puebla (150D).
Caseta El Dorado, en la Toluca–Ixtlahuaca (55D).
Caseta Toluca / La Marquesa, en la México–Toluca (15D).
Caseta Arco Norte, en la México–Pachuca.
Caseta Arco Norte, en la México–Tulancingo.
Además, se difundieron estos puntos:
Carretera México–Querétaro: punto de encuentro en La Ford, en dirección a la Ciudad de México. Horario: 8:00 horas.
Toluca: concentración en avenida Morelos, frente a la Torre Bicentenario, para avanzar hacia la caseta de El Dorado, en la carretera Toluca–Atlacomulco, en dirección a la Ciudad de México. Horario: 7:00 horas.
Circuito Exterior Mexiquense, carretera a Texcoco y carretera a Chalco.
Las ubicaciones provienen de las convocatorias de las organizaciones y son referenciales; pueden cambiar.
Mexicali: Carretera al Aeropuerto y calle Novena. Recorrido de 10 puntos, con destino final en el asta bandera de la Plaza Centenario.
Punto de reunión: Carriles laterales del periférico Pablo García y Montilla, a la altura del Puente del Rey. Se pide no obstruir la vialidad, los portones ni las entradas de negocios. Horario: 8:00 horas.
San Cristóbal de las Casas: Caseta de cobro en dirección a Tuxtla Gutiérrez. Horario: 7:00 horas.
Caseta de Sacramento: Carretera Chihuahua-Juárez, kilómetro 31. Horario: 8:00 horas.
Ciudad Juárez: Estacionamiento del Estadio Benito Juárez. Horario: 7:00 horas. Recorrido por avenida Heroico Colegio Militar 51, en El Chamizal, con retorno por avenida Tecnológico hasta San Lorenzo.
Carretera a Monterrey: Retorno a la altura del restaurante Pariente.
Caseta Carbonera: Se realizará una manifestación pacífica.
Gómez Palacio: Carretera Gómez Palacio–Chihuahua, kilómetro 8, ejido El Vergel.
Lerdo: Carretera Ciudad Lerdo–Durango, a la altura del ejido Los Ángeles.
Carretera México–Querétaro: Punto de encuentro en La Ford, en dirección a la Ciudad de México. Horario: 8:00 horas.
Toluca: Concentración en avenida Morelos, frente a la Torre Bicentenario, para avanzar hacia la caseta de El Dorado, en la carretera Toluca–Atlacomulco, dirección a la Ciudad de México. Horario: 7:00 horas.
Carretera México–Toluca: Caseta en dirección a la Ciudad de México.
Autopista México–Pachuca: Punto de concentración.
Autopista México–Tuxpan: Punto de concentración.
Atotonilco de Tula: Arco Norte.
León: Concentración en la Guardia Nacional. Recorrido hacia el retorno del puente Delta y avance por la carretera federal 45 hacia Silao; el regreso será por el Eje Metropolitano. Concentración: 6:30 horas. Salida: 8:30 horas.
Irapuato: Castro del Río. Recorrido hacia el norte, en dirección a Silao; retorno y continuación hacia Salamanca.
Autopista México–Pachuca: Punto de concentración.
Autopista México–Tuxpan: Punto de concentración.
Atotonilco de Tula: Arco Norte.
Morelia: Estacionamiento del Estadio Morelos. Horario de salida: 8:00 horas. El recorrido contempla Periférico Paseo de la República, avenida Madero Poniente hasta el Centro Histórico (Palacio de Gobierno) y finaliza en la salida a Charo, en el distribuidor vial.
Morelia: Periférico Independencia y Periférico Sur; recorrido por Periférico Revolución, con retorno al punto de partida.
Plan de Ayala, a la altura del IMSS.
Tabachines.
Entrada y salida de Buena Vista.
Polvorín.
Caseta de Tepetzingo, en la autopista México–Acapulco, conocida como El Rayito.
4 Vientos, Alpuyeca.
Chamilpa.
Autopista Siglo XXI, a la altura de Cabeza del Mono.
Zona Industrial de Cuautla.
Amayuca.
Autopista Chalco–Cuautla, a la altura de Yecapixtla.
Carretera México 15D: Tramo Guadalajara–Tepic y Tepic–Guadalajara, sobre los carriles de baja velocidad.
Carretera Nacional: Frente al café Los Cavazos, en Allende.
Carretera a Laredo: Frente a las instalaciones de la Fiscalía General de la República (FGR), a la altura de una gasolinera.
Carretera a Saltillo: Parque Industrial Las Torres, antes de la caseta de cobro.
Autopista México–Puebla: Caseta de San Martín Texmelucan.
Autopista Puebla–Orizaba: Caseta de Amozoc y tramo Acatzingo–Esperanza.
Parador Azteca QRF: Oxxo ubicado en el tramo San Luis Potosí–Santiago de Querétaro. La ubicación se conserva como fue proporcionada y requiere confirmación.
Autopista México–Querétaro, kilómetro 404: Punto de reunión en Capufe.
Autopista México–Querétaro: Parador San Javier, en Palo Alto.
Cancún: Grúas Abimerhi, en avenida Portillo, en dirección al Moon Palace. Concentración de vehículos a la altura del hotel para realizar una manifestación pacífica. Horario de inicio: 8:30 horas.
Cancún: Cruce de avenida Tulum y Uxmal, en Plaza Las Américas.
Puerto Morelos: Punto de reunión.
Playa del Carmen: Frente a la zona hotelera.
Tulum: Entrada al municipio.
Chetumal: Monumento al Mestizaje.
Periférico Norte: A la altura de Peñasco, con dirección al Eje 140. Horario: 8:00 horas.
Tramo San Luis Potosí–Santiago de Querétaro: Parador Azteca QRF, en un Oxxo. Ubicación por confirmar.
Mazatlán: Carretera Culiacán–Mazatlán, caseta de Mármol o libramiento de Mazatlán.
Mármol o libramiento de Mazatlán.
Hermosillo: Carretera Hermosillo–Nogales, caseta de cobro de Hermosillo.
Nogales: Caseta de peaje.
Villahermosa: Puente Los Monos, punto de salida.
Nuevo Laredo: Carretera Nacional Nuevo Laredo–Monterrey, en los kilómetros 17 y 20, o en la prolongación Reforma.
Altamira: Concentración a las 7:00 horas en el estacionamiento de Chedraui Miramar, en La Y Griega, avenida de la Industria. Destino: Patio Regulador de Asipona Altamira.
Carretera Apizaco–Tlaxcala: El Ocotoxco.
Carretera Calpulalpan–Apizaco: Punto de concentración.
Arco Norte: Enlace con la carretera Calpulalpan–Apizaco.
Amatlán de los Reyes: Rancho Trejo, punto de reunión.
Río Blanco: San Cristóbal, punto de reunión.
Puerto de Veracruz: Ferchegas Rafael Cuervo, en dirección a Cardel.
Coatzacoalcos–Minatitlán: Carretera 185, tramo Las Matas. Circuito pacífico tipo carrusel entre Muelles Monterrey y el almacén de PepsiCo.
Carretera federal Xalapa–Veracruz: Punto de concentración.
Carretera Perote–Banderilla: Punto de concentración.
Carretera federal Las Tinajas–Córdoba: Punto de concentración.
Autopista Córdoba–Veracruz: Caseta de Fortín.
Puente Cárdenas: Tramo hacia Coatzacoalcos, antes del asta bandera.
Carretera federal 45D: Caseta de Calera, kilómetro 25, en Calera de Víctor Rosales.
La protesta ha sido declarada por tiempo indefinido, impulsada principalmente por demandas de mayor seguridad de los transportistas y unidades de transporte, ante asaltos, extorsiones en carreteras federales.
Las principales demandas de los transportistas son:
• Atención a la inseguridad: Exigen frenar los asaltos, extorsiones, cobro de piso y homicidios de operadores en carreteras federales.
• Costos e impuestos: Rechazan cambios en los estímulos fiscales de peajes y exigen atención a cobros de grúas y corralones.
TLS