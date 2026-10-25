¿A Qué Hora Es el Paro Nacional de Transportistas Lunes 26 de Octubre 2026? Horario de Bloqueos

Este lunes inicia el Paro Nacional de Transportistas que afectará a distintos puntos de la República Mexicana. Una convocatoria de la Cámara Nacional de Autotransporte de Carga (Canacar) a la que se sumarán organizaciones, lo que permitirá ampliar la protesta a más estados en el país.

La suspensión de actividades comienza desde las primeras horas del lunes, aunque las movilizaciones y bloqueos en carreteras del país tendrán diferentes horarios.

¿A qué hora inician los bloqueos por Paro Nacional de Transportistas?

La movilización está programada para este lunes 26 de octubre a las 8:00 horas, en las principales carreteras y autopistas del país. Aunque no se contemplan toma de casetas o cierres totales de las vías, los transportistas estacionarán sus unidades en puntos estratégicos o una marcha lenta en sus trayectos.

Por su parte, la Honorable Alianza Mexicana Organización de Transportistas (HAMOTAC) convocó a las capitales de los 32 estados del país y anunció movilizaciones desde las 6:00 horas del lunes.

Se espera que los puntos de concentración se extiendan en carreteras federales, accesos a ciudades y corredores logísticos en más de 20 estados del país.

¿Qué organizaciones participan?

La convocatoria difundida enlista a Canacar, HAMOTAC, CONATRAM y la Organización Integradora de México, además de otros transportistas del país. En ese material se precisa que la participación y los puntos de reunión de cada entidad estaban por confirmarse.

Puntos de concentración en el Estado de México y accesos a la CDMX

HAMOTAC difundió diez puntos de referencia en el Estado de México, sobre los principales accesos a la capital:

Caseta Tepotzotlán, en la autopista México–Querétaro (57D).

Caseta Chamapa, en dirección al AIFA (Chamapa–Lechería).

Caseta México–Pachuca (85D).

Caseta Ecatepec–Pirámides.

Caseta Texcoco / La Cuchilla, en el Peñón–Texcoco (136D).

Caseta San Marcos, en Chalco, sobre la México–Puebla (150D).

Caseta El Dorado, en la Toluca–Ixtlahuaca (55D).

Caseta Toluca / La Marquesa, en la México–Toluca (15D).

Caseta Arco Norte, en la México–Pachuca.

Caseta Arco Norte, en la México–Tulancingo.

Además, se difundieron estos puntos:

Carretera México–Querétaro: punto de encuentro en La Ford, en dirección a la Ciudad de México. Horario: 8:00 horas.

Toluca: concentración en avenida Morelos, frente a la Torre Bicentenario, para avanzar hacia la caseta de El Dorado, en la carretera Toluca–Atlacomulco, en dirección a la Ciudad de México. Horario: 7:00 horas.

Circuito Exterior Mexiquense, carretera a Texcoco y carretera a Chalco.

Puntos de concentración en el resto del país

Las ubicaciones provienen de las convocatorias de las organizaciones y son referenciales; pueden cambiar.

Baja California

Mexicali: Carretera al Aeropuerto y calle Novena. Recorrido de 10 puntos, con destino final en el asta bandera de la Plaza Centenario.

Campeche

Punto de reunión: Carriles laterales del periférico Pablo García y Montilla, a la altura del Puente del Rey. Se pide no obstruir la vialidad, los portones ni las entradas de negocios. Horario: 8:00 horas.

Chiapas

San Cristóbal de las Casas: Caseta de cobro en dirección a Tuxtla Gutiérrez. Horario: 7:00 horas.

Chihuahua

Caseta de Sacramento: Carretera Chihuahua-Juárez, kilómetro 31. Horario: 8:00 horas.

Ciudad Juárez: Estacionamiento del Estadio Benito Juárez. Horario: 7:00 horas. Recorrido por avenida Heroico Colegio Militar 51, en El Chamizal, con retorno por avenida Tecnológico hasta San Lorenzo.

Coahuila

Carretera a Monterrey: Retorno a la altura del restaurante Pariente.

Caseta Carbonera: Se realizará una manifestación pacífica.

Durango

Gómez Palacio: Carretera Gómez Palacio–Chihuahua, kilómetro 8, ejido El Vergel.

Lerdo: Carretera Ciudad Lerdo–Durango, a la altura del ejido Los Ángeles.

Estado de México

Carretera México–Querétaro: Punto de encuentro en La Ford, en dirección a la Ciudad de México. Horario: 8:00 horas.

Toluca: Concentración en avenida Morelos, frente a la Torre Bicentenario, para avanzar hacia la caseta de El Dorado, en la carretera Toluca–Atlacomulco, dirección a la Ciudad de México. Horario: 7:00 horas.

Carretera México–Toluca: Caseta en dirección a la Ciudad de México.

Autopista México–Pachuca: Punto de concentración.

Autopista México–Tuxpan: Punto de concentración.

Atotonilco de Tula: Arco Norte.

Guanajuato

León: Concentración en la Guardia Nacional. Recorrido hacia el retorno del puente Delta y avance por la carretera federal 45 hacia Silao; el regreso será por el Eje Metropolitano. Concentración: 6:30 horas. Salida: 8:30 horas.

Irapuato: Castro del Río. Recorrido hacia el norte, en dirección a Silao; retorno y continuación hacia Salamanca.

Hidalgo

Autopista México–Pachuca: Punto de concentración.

Autopista México–Tuxpan: Punto de concentración.

Atotonilco de Tula: Arco Norte.

Michoacán

Morelia: Estacionamiento del Estadio Morelos. Horario de salida: 8:00 horas. El recorrido contempla Periférico Paseo de la República, avenida Madero Poniente hasta el Centro Histórico (Palacio de Gobierno) y finaliza en la salida a Charo, en el distribuidor vial.

Morelia: Periférico Independencia y Periférico Sur; recorrido por Periférico Revolución, con retorno al punto de partida.

Morelos

Plan de Ayala, a la altura del IMSS.

Tabachines.

Entrada y salida de Buena Vista.

Polvorín.

Caseta de Tepetzingo, en la autopista México–Acapulco, conocida como El Rayito.

4 Vientos, Alpuyeca.

Chamilpa.

Autopista Siglo XXI, a la altura de Cabeza del Mono.

Zona Industrial de Cuautla.

Amayuca.

Autopista Chalco–Cuautla, a la altura de Yecapixtla.

Nayarit

Carretera México 15D: Tramo Guadalajara–Tepic y Tepic–Guadalajara, sobre los carriles de baja velocidad.

Nuevo León

Carretera Nacional: Frente al café Los Cavazos, en Allende.

Carretera a Laredo: Frente a las instalaciones de la Fiscalía General de la República (FGR), a la altura de una gasolinera.

Carretera a Saltillo: Parque Industrial Las Torres, antes de la caseta de cobro.

Puebla

Autopista México–Puebla: Caseta de San Martín Texmelucan.

Autopista Puebla–Orizaba: Caseta de Amozoc y tramo Acatzingo–Esperanza.

Parador Azteca QRF: Oxxo ubicado en el tramo San Luis Potosí–Santiago de Querétaro. La ubicación se conserva como fue proporcionada y requiere confirmación.

Querétaro

Autopista México–Querétaro, kilómetro 404: Punto de reunión en Capufe.

Autopista México–Querétaro: Parador San Javier, en Palo Alto.

Quintana Roo

Cancún: Grúas Abimerhi, en avenida Portillo, en dirección al Moon Palace. Concentración de vehículos a la altura del hotel para realizar una manifestación pacífica. Horario de inicio: 8:30 horas.

Cancún: Cruce de avenida Tulum y Uxmal, en Plaza Las Américas.

Puerto Morelos: Punto de reunión.

Playa del Carmen: Frente a la zona hotelera.

Tulum: Entrada al municipio.

Chetumal: Monumento al Mestizaje.

San Luis Potosí

Periférico Norte: A la altura de Peñasco, con dirección al Eje 140. Horario: 8:00 horas.

Tramo San Luis Potosí–Santiago de Querétaro: Parador Azteca QRF, en un Oxxo. Ubicación por confirmar.

Sinaloa

Mazatlán: Carretera Culiacán–Mazatlán, caseta de Mármol o libramiento de Mazatlán.

Mármol o libramiento de Mazatlán.

Sonora

Hermosillo: Carretera Hermosillo–Nogales, caseta de cobro de Hermosillo.

Nogales: Caseta de peaje.

Tabasco

Villahermosa: Puente Los Monos, punto de salida.

Tamaulipas

Nuevo Laredo: Carretera Nacional Nuevo Laredo–Monterrey, en los kilómetros 17 y 20, o en la prolongación Reforma.

Altamira: Concentración a las 7:00 horas en el estacionamiento de Chedraui Miramar, en La Y Griega, avenida de la Industria. Destino: Patio Regulador de Asipona Altamira.

Tlaxcala

Carretera Apizaco–Tlaxcala: El Ocotoxco.

Carretera Calpulalpan–Apizaco: Punto de concentración.

Arco Norte: Enlace con la carretera Calpulalpan–Apizaco.

Veracruz

Amatlán de los Reyes: Rancho Trejo, punto de reunión.

Río Blanco: San Cristóbal, punto de reunión.

Puerto de Veracruz: Ferchegas Rafael Cuervo, en dirección a Cardel.

Coatzacoalcos–Minatitlán: Carretera 185, tramo Las Matas. Circuito pacífico tipo carrusel entre Muelles Monterrey y el almacén de PepsiCo.

Carretera federal Xalapa–Veracruz: Punto de concentración.

Carretera Perote–Banderilla: Punto de concentración.

Carretera federal Las Tinajas–Córdoba: Punto de concentración.

Autopista Córdoba–Veracruz: Caseta de Fortín.

Puente Cárdenas: Tramo hacia Coatzacoalcos, antes del asta bandera.

Zacatecas

Carretera federal 45D: Caseta de Calera, kilómetro 25, en Calera de Víctor Rosales.

¿Hasta cuándo será el Paro Nacional de Transportistas?

La protesta ha sido declarada por tiempo indefinido, impulsada principalmente por demandas de mayor seguridad de los transportistas y unidades de transporte, ante asaltos, extorsiones en carreteras federales.

Las principales demandas de los transportistas son:

• Atención a la inseguridad: Exigen frenar los asaltos, extorsiones, cobro de piso y homicidios de operadores en carreteras federales.

• Costos e impuestos: Rechazan cambios en los estímulos fiscales de peajes y exigen atención a cobros de grúas y corralones.

TLS