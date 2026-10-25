Movilidad

Bloquean Carretera a Valsequillo en Puebla en Protesta por Obra Inconclusa

Los inconformes aseguraron que las autoridades no han atendido la petición para concluir la Avenida Libertad

Los manifestantes mantuvieron cerrado el paso con piedras sobre el camino.Los manifestantes mantuvieron cerrado el paso con piedras sobre el camino. Foto: N+

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Vecinos de San Francisco Totimehuacan alzan la voz: Bloquean carretera por obra inconclusa.

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