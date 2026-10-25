Bloquean Carretera a Valsequillo en Puebla en Protesta por Obra Inconclusa

Pobladores de San Francisco Totimehuacan, en la ciudad de Puebla, bloquearon el Bulevar Valsequillo, a la altura de Avenida Libertad y la parada de Estructuras, donde colocaron piedras y vehículos para impedir el paso, provocando complicaciones viales.

Los inconformes aseguraron que las autoridades no han atendido la petición para concluir la Avenida Libertad. Por ello, decidieron manifestarse nuevamente y presionar para obtener una respuesta.

El cierre afectó la circulación hacia el acceso a La Guadalupana. Automovilistas buscaron rutas alternas mientras continuó la protesta alrededor del mediodía del domingo.

Tras establecer un acuerdo, los vecinos retiraron el bloqueo y reabrieron la vialidad. La mesa de diálogo continuará este lunes en Casa Aguayo.

Con información de Saraí Mancilla

JAPR