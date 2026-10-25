Flamazo de Tanque de Gas LP Provoca Incendio en una Casa en Puebla

El flamazo en un tanque de gas LP provocó un incendio en la calle 13 de Mayo, de la Colonia Granjas Puebla, al sur de la capital poblana.

Elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) acudieron al sitio para controlar las llamas y atender la emergencia.

El accidente ocurrió la mañana del domingo. Tras las labores de atención, los cuerpos de emergencia lograron controlar la situación y dejar el área sin riesgos.

No se reportaron personas lesionadas, únicamente daños materiales en la zotehuela del inmueble.

Con información de Saraí Mancilla

JAPR