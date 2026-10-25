Accidentes

Flamazo de Tanque de Gas LP Provoca Incendio en una Casa en Puebla

Paramédicos y bomberos atendieron la emergencia en una vivienda de la Colonia Granjas Puebla

El incendio causó daños en la zotehuela de una vivienda.El incendio causó daños en la zotehuela de una vivienda. Foto: Protección Civil

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Explosión de gas LP en una vivienda de Granjas Puebla fue controlada por bomberos.

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