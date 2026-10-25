Seguridad

Detectan Metanfetamina Escondida Entre Controles de Videojuegos en Aeropuerto de CDMX

La sustancia se encontraba oculta en tres bases de carga para controles de videojuegos, dentro de un paquete postal con destino al Reino Unido

Controles en los que fue hallada la metanfetaminaFoto: Gabinete de Seguridad
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