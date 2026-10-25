Detectan Metanfetamina Escondida Entre Controles de Videojuegos en Aeropuerto de CDMX

Personal de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), Secretaría de Marina (Marina), Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y Correos de México detectó aproximadamente 367 gramos de metanfetamina, oculta en bases de carga para controles de videojuegos, en la Sección Aduanera del Centro Postal Mecanizado de la Aduana del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

La ANAM y Correos de México mantienen una estrecha coordinación para detectar posibles irregularidades en los envíos y evitar el traslado de sustancias ilícitas hacia otros países.

Durante labores de revisión y vigilancia de un paquete postal con destino al Reino Unido, el personal utilizó equipos de inspección no intrusivos de rayos X, mediante los cuales identificó imágenes con formas irregulares y diferentes densidades. Ante estos indicios, se solicitó el apoyo del binomio canino Espartacus, que alertó sobre el contenido del envío, informó el gobierno federal a través de un comunicado conjunto.

Derivado de lo anterior, se realizó una inspección física de la mercancía y desarmó tres bases de carga doble para controles de videojuegos y en su interior se hallaron seis envoltorios de plástico con aproximadamente 367 gramos de una sustancia granulada de color blanco.

Como parte de los procedimientos de verificación, se tomó una muestra de la sustancia para su análisis mediante equipos especializados de identificación química, cuyo resultado preliminar fue positivo a metanfetamina.

El paquete quedó bajo resguardo y custodia de Correos de México, en el área de Trámites Especiales, mientras se llevan a cabo las diligencias correspondientes.