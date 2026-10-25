Hallan Muerto a Adulto Mayor en Casa en Mapimí, Durango

Un hombre de 81 años fue localizado sin vida la noche del viernes en el poblado de Ceballos, municipio de Mapimí, Durango. El reporte se recibió a las 22:00 horas en la línea de emergencias de la Estación Ceballos.

De acuerdo con el informe del inspector jefe José Jhovany, elementos de la Comisaría Regional II Laguna se trasladaron a un domicilio ubicado en el sector conocido como El Refugio, donde confirmaron el hallazgo. A su llegada, el lugar ya se encontraba acordonado por elementos de la Policía Municipal, quienes fungieron como primeros respondientes.

Mirna de 51 años y vecina del lugar, manifestó que tenía entre cinco y seis días sin ver salir al hombre de su vivienda. Explicó que familiares del adulto mayor le solicitaron, vía telefónica, que acudiera a revisar su estado ante la falta de comunicación con él. Al llegar al domicilio, lo encontró tendido en el piso y percibió un olor fétido, por lo que dio aviso a la Dirección Municipal de Seguridad Pública.

La persona fallecida fue identificada como Luis Cosío Vázquez, de 81 años, originario de Ceballos. Debido al estado de descomposición en que se encontraba el cuerpo, no fue posible determinar a simple vista si presentaba huellas de violencia. Finalmente, se dio parte al agente del Ministerio Público, quien quedó a cargo de las diligencias correspondiente