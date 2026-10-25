Seguridad

Hallan Muerto a Adulto Mayor en Casa en Mapimí, Durango

Vecinos del sector comentaron que tenían días sin ver al hombre de la tercera edad

Hallan Muerto a Adulto Mayor en Casa en Mapimí, DurangoEl cuerpo fue localizado al interior de una casa en el poblado de Ceballos. Foto: N+

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