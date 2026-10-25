Seguridad

Detienen a 24 Patinadores tras Operativo de Seguridad en San Pedro, NL

Autoridades señalaron que no se contaba con los permisos necesarios para llevar a cabo esta rodada de patinadores

Patinadores detenidosLos patinadores detenidos se encontraban en una rodada temática. Foto: Policía San Pedro

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