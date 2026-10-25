Detienen a 24 Patinadores tras Operativo de Seguridad en San Pedro, NL

Autoridades de la Policía Municipal detuvieron a un grupo de 24 patinadores que se encontraban realizando un recorrido sobre diversas calles y avenidas importantes en el municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León.

Elementos de la Policía de San Pedro mencionaron que esta detención ocurrió debido a que los patinadores no habían presentado el aviso correspondiente para realizar este tipo de eventos en las vialidades del municipio.

Fue en el cruce de las calles Bosques del Valle y Vasconcelos donde los elementos detuvieron a 17 hombres y 7 mujeres, quienes fueron puestos a disposición del departamento de Justicia Cívica para determinar su situación legal ante una presunta falta al reglamento municipal.

En un comunicado publicado por las autoridades de San Pedro, se señaló que el pasado viernes había ocurrido una situación similar. Ese día los elementos de seguridad detectaron una rodada de patinadores en el municipio, pero en esa ocasión los participantes atendieron las indicaciones y se retiraron del punto.

Según el artículo 114 del Reglamento de Movilidad, Tránsito y Seguridad Vial de San Pedro Garza García, los organizadores de concentraciones recreativas o deportivas que lleguen a afectar la vialidad, deberán presentar un aviso por escrito 10 días antes del evento para que se puedan implementar las medidas de seguridad necesarias.