¿Cuándo Dan el Aguinaldo a Beneficiarios del INAPAM en 2026? Estos Días Comienza a Caer Pago

Los beneficiarios del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) están a punto de comenzar a recibir su pago del aguinaldo 2026 y acá te decimos cuándo cae el depósito de esta prestación.

Con la tarjeta INAPAM, los adultos mayores a partir de los 60 años tienen acceso a diferentes beneficios y descuentos, además de incorporarse nuevamente a la vida laboral y así recibir prestaciones de ley como es un sueldo mensual, aguinaldo, utilidades, prima vacacional, entre otras.

Este programa de Vinculación Productiva busca que personas de la tercera edad obtengan empleos remunerados, así como actividades voluntarias que generen un ingreso para los adultos mayores, conforme a su oficio, habilidad o profesión.

Es importante señalar que el INAPAM solo actúa como intermediario entre las empresas y los adultos mayores de 60 años, por lo que es responsabilidad de las compañías ofrecer el contrato con las prestaciones que obliga la ley.

¿Qué otros beneficiarios del INAPAM reciben aguinaldo 2026?

Además de los que forman parte de Vinculación Productiva, los adultos mayores de 60 años que ya cuentan con su credencial del INAPAM y que también recibirán aguinaldo en 2026 son aquellos que están pensionados por el IMSS o ISSSTE.

En el caso de los beneficiarios del IMSS, solo se otorga a aquellos pensionados por cesantía en edad avanzada o vejez bajo el amparo de la Ley del Seguro Social de 1973 y el pago equivale a una mensualidad.

Mientras que en el caso de la Pensión ISSSTE, el aguinaldo se otorga a los beneficiarios bajo el Régimen Décimo Transitorio, quienes reciben un pago correspondiente a 40 días de la cuota pensionaria.

¿Cuándo pagan aguinaldo a beneficiarios del INAPAM en 2026?

Debido a que se trata de diferentes instituciones y empresas, las fechas del pago del aguinaldo pueden variar, sin embargo para antes del 20 de diciembre de 2026, los beneficiarios del INAPAM ya habrán recibido su depósito:

Pago de aguinaldo del IMSS: 2 de noviembre de 2026.

Pago de aguinaldo del ISSSTE: Primera quincena de noviembre 2026 y Enero 2027.

Pago de aguinaldo de Vinculación Productiva de INAPAM: Antes del 20 de diciembre de 2026.

Si ya tienes tu tarjeta del INAPAM y te interesa incorporarte al programa de Vinculación Productiva, debes acudir a una oficina del instituto y pedir el formato de solicitud de inclusión social, una vez que hayas hecho esto te entrevistará un promotor y podrás escoger una oferta de trabajo que llame tu atención.

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