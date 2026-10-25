Programas sociales

¿Cuándo Dan el Aguinaldo a Beneficiarios del INAPAM en 2026? Estos Días Comienza a Caer Pago

Ya hay fechas para el pago del aguinaldo 2026 para los adultos mayores que ya cuentan con su tarjeta del INAPAM. Consulta aquí los días

Conoce Cuándo Pagan el Aguinaldo del INAPAM en 2026El INAPAM ofrece beneficios a los adultos mayores de 60 años. Foto: Cuartoscuro
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