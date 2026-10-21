Habrá Aguinaldo para los Adultos Mayores y Este es el Monto Mínimo que Van a Cobrar en 2026

Gracias a que en México existen diferentes pensiones, ya sea del IMSS, ISSSTE o del Bienestar, eso hace posible que haya un pago de aguinaldo para los adultos mayores en este 2026, por eso checa el monto mínimo que van a recibir por ley y cuándo se los pagan durante este año.

Para aclarar un poco las dudas de esta prestación, en una nota ya te dijimos cuándo cae el aguinaldo de los pensionados del IMSS y cuáles son los requisitos para recibir esta remuneración económica si cuentas con tu Tarjeta de INAPAM en 2026, pues varias mujeres y hombres son aptos para cobrarlo.

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¿Qué adultos mayores cobran aguinaldo 2026 en México?

Los adultos mayores que van a recibir aguinaldo en 2026 son todos los que estén pensionados bajo el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), específicamente bajo las siguientes modalidades:

Pensionados de IMSS por cesantía en edad avanzada o vejez bajo el amparo de la Ley del Seguro Social de 1973.

Jubilados del ISSSTE que estén bajo el Régimen Décimo Transitorio.

La prestación también le corresponde a todos los adultos mayores que formen parte del programa de Vinculación Productiva del INAPAM, pues al brindar una relación laboral formal por ley deben recibir el mínimo que otorga este derecho.

¿Cuánto dan de aguinaldo a adultos mayores?

Debido a que la Pensión IMSS e ISSSTE se rigen bajo distintas normas, el monto mínimo que van a cobrar hombres y mujeres de 60 años de edad en adelante varía:

La Pensión IMSS da una mensualidad, es decir 30 días de aguinaldo. El pago mínimo para este año es de 10,636.54 pesos.

La Pensión ISSSTE da hasta 40 días de aguinaldo .

Vinculación Productiva de INAPAM da al menos 15 días de aguinaldo.

¿Cuándo le pagan a los adultos mayores su aguinaldo 2026?

Por ley, el pago de aguinaldo debe llegar antes del 20 de diciembre 2026, pero las pensiones IMSS e ISSSTE lo van a depositar en las siguientes fechas:

Aguinaldo Pensión IMSS: Dinero llega durante los primeros días del mes de noviembre 2026.

Aguinaldo Pensión ISSSTE: La primera parte llega durante la primera quincena de noviembre y la segunda parte el 27 de noviembe 2026.

AO