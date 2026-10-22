Marchas

Protestan Trabajadores del IMSS Clinica 20 por Aumento Salarial en Tijuana, BC

Personal médico y administrativo se movilizó sobre el bulevar Lázaro Cárdenas hacia la Clínica 7 en protesta por un incremento en su sueldo

Protestan Trabajadores del IMSS Clinica 20 por Aumento Salarial en TijuanaProtestan Trabajadores del IMSS Clinica 20 por Aumento Salarial en Tijuana | Foto: N+

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