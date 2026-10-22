Protestan Trabajadores del IMSS Clinica 20 por Aumento Salarial en Tijuana, BC

Personal y trabajadores de la Clínica 20 del Instituto Mexicano del Seguro Seguro Social (IMSS) encabezaron una movilización sobre el bulevar Lázaro Cárdenas, marchando en dirección a la Clínica 7 para manifestarse públicamente ante la falta de insumos en el sector salud y exigir mejoras laborales.

La protesta pacífica de este miércoles 21 de octubre, avanzó por esta importante arteria vial, generando un fuerte congestionamiento en el tránsito local mientras los inconformes alzaban la voz por el constante desabasto de suministros médicos en las distintas instituciones públicas de Baja California.

Asimismo, entre las demandas principales expuestas durante la marcha, el personal exigió un incremento del 10% con base en el salario, argumentando que se requiere un ajuste laboral digno para la plantilla médica, de enfermería y administrativa.

JMR