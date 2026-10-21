Marchan Trabajadores del IMSS en Ciudad Juárez; Rechazan Propuesta Salarial del 8%

La tarde de este miércoles, trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social se manifestaron en el exterior de la sede sindical en Ciudad Juárez, ubicada sobre la Av. Vicente Guerrero, para expresar su inconformidad ante la propuesta de aumento salarial del 8%.

El recorrido inició alrededor de las 4:00 de la tarde y contempló vialidades como las avenidas López Mateos, De la Raza y Vicente Guerrero, así como la calle Plutarco, para posteriormente regresar a las instalaciones de la sección sindical.

Durante la movilización, los manifestantes señalaron que su principal exigencia es un incremento del 10% al salario tabular. Asimismo, destacaron la necesidad de contar con más insumos y mejores instalaciones para desempeñar sus labores, por lo que advirtieron que continuarán manifestándose hasta obtener una respuesta favorable a sus demandas.

Los trabajadores también expresaron su inconformidad por la falta de información y comunicación por parte de la dirigencia sindical respecto a la propuesta salarial anunciada por la directora general del IMSS, Zoé Robledo, que contempla un aumento del 4% al salario tabular y otro 4% correspondiente a la ayuda para el pago de renta de casa-habitación.