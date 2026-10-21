Marchas

Marchan Trabajadores del IMSS en Ciudad Juárez; Rechazan Propuesta Salarial del 8%

Los manifestantes reiteraron su exigencia de un aumento salarial del 10%, además de mejores condiciones e insumos para trabajar

Más de 500 trabajadores del IMSS marcharonMás de 500 trabajadores del IMSS marcharon. Foto: N+
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