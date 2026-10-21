Sociedad

Eventos Gratis en CDMX del 23 al 25 de Octubre 2026: Desfiles, Rodadas de Día de Muertos y Más

Rodada nocturna, Mega Procesión de las Catrinas y "El Camino" en Reforma: horarios, rutas y qué más hay gratis en CDMX del 23 al 25 de octubre de 2026

Eventos Gratis en CDMX del 23 al 25 de Octubre 2026: Desfiles, Rodadas de Día de Muertos y MásUna persona con máscara de calavera se asoma entre sombrillas decoradas con flores de papel color naranja, durante una celebración de Día de Muertos. Foto: N+ / Archivo

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