Eventos Gratis en CDMX del 23 al 25 de Octubre 2026: Desfiles, Rodadas de Día de Muertos y Más

Del 23 al 25 de octubre, la CDMX se llena de catrinas, luces y bicis con eventos gratis por Día de Muertos: abre "El Camino" en Reforma, el sábado hay rodada nocturna y el domingo desfila la Mega Procesión de las Catrinas.

Aquí en N+ te contamos cómo puedes armar tu plan para este fin de semana.

Viernes 23 de octubre: abre "El Camino" en Reforma

Para arrancar el fin de semana, desde el viernes y hasta el 8 de noviembre, Paseo de la Reforma se llena de luces con "El Camino: Iluminación en Reforma". Va del Ángel de la Independencia a la Puerta de los Leones y recrea un viaje entre el mundo de los vivos y el de los muertos, con xoloitzcuintles, catrinas, altares, papel picado y flores de cempasúchil, según la Secretaría de Turismo capitalina.

Sábado 24 de octubre: rodada nocturna Muévete en Bici

Si te late andar en bici, el sábado es tu día. La edición 56 del Paseo Nocturno Muévete en Bici de Día de Muertos será de 18:00 a 22:00 horas, informó la Secretaría de Movilidad (Semovi).

El recorrido es de 13 kilómetros por Paseo de la Reforma. Un tramo, en un solo sentido, va de la Glorieta del Ahuehuete a la Glorieta Cuitláhuac. Otro, en ambos sentidos, va de Izazaga a la Glorieta del Caballito.

Si no tienes bici, no te preocupes: en la Glorieta del Ahuehuete habrá préstamo gratuito por una hora, a cargo de Semovi y el Instituto de la Juventud, sujeto a disponibilidad. Ahí mismo habrá concurso de disfraces y una clase de baile fitness de la Secretaría de Salud, así que puedes ir caracterizado.

Para llegar, Metro, Metrobús y Trolebús dejarán entrar con bicicleta desde las 17:00 horas. En Cablebús será desde que empiece el servicio. Semovi recomienda llevar casco, luces delanteras y traseras y algo reflectante.

El titular de Semovi, Héctor Ulises García Nieto, informó que la meta es superar los 250 mil asistentes, después de los más de 200 mil que fueron en 2025.

Domingo 25 de octubre: Mega Procesión de las Catrinas

El domingo toca desfile. La 13.ª Mega Procesión de las Catrinas sale a las 18:00 horas del Ángel de la Independencia y avanza por Paseo de la Reforma, avenida Juárez y la calle 5 de Mayo hasta el Zócalo, donde los primeros contingentes llegarían hacia las 20:30 horas. Verlo no cuesta nada.

Participan 36 contingentes temáticos. Si te hubiera gustado marchar, el registro ya cerró y pedía una cooperación de 25 pesos por persona.

Para verla en Reforma, te sirven las estaciones Insurgentes y Cuauhtémoc de la Línea 1 del Metro. Para avenida Juárez, Hidalgo y Bellas Artes, de la Línea 2. Y si prefieres esperar la llegada al Zócalo, bájate en Allende o Zócalo-Tenochtitlan. Llega antes de las 18:00 horas, porque cerca del Zócalo el espacio se acaba rápido.

Más planes gratis para el fin de semana

Si quieres sumar paradas, el Festival Flores de Cempasúchil sigue en Reforma, entre el Ángel y el Ahuehuete, del 18 de octubre al 1 de noviembre, con 140 floricultores y productores de Tláhuac, Milpa Alta y Xochimilco. En el mismo corredor están los 208 alebrijes monumentales, que se quedan hasta el 8 de noviembre.

Y si lo tuyo es la comida, el sábado 24 y el domingo 25 el Festival de Café, Chocolate y Pan de Muerto llega al campus Ciudad de México del Tecnológico de Monterrey, con más de 100 propuestas gastronómicas. Forma parte de las más de 5 mil actividades gratuitas que el Gobierno capitalino anunció para las 16 alcaldías.

Lo que viene la próxima semana

Ve apartando fechas: el Gran Desfile de Día de Muertos será el sábado 31 de octubre a las 14:00 horas, de la Diana Cazadora al Zócalo. La Ofrenda Monumental del Zócalo estará del 29 de octubre al 2 de noviembre, con un homenaje a la Catrina de José Guadalupe Posada y una escultura de cartonería de 32 metros. Del 30 de octubre al 1 de noviembre, el Bosque de Chapultepec tendrá el Sendero del Cempasúchil, con drones y linternas flotantes.

Con información de N+.

CT