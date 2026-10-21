¿Día de Muertos Es Festivo Oficial? Esto Dice la LFT del 1 y 2 de Noviembre 2026 en México

Se acerca una de las festividades más representativas de la cultura mexicana, por lo que los trabajadores y estudiantes se preguntan si el Día de Muertos 2026 es festivo oficial, es decir si se labora y hay clases o si es descanso obligatorio según la Ley.

Distintas ciudades mexicanas ya se preparan para estas celebraciones, y en notas previas te traemos las actividades y ofrendas que se pondrán en CDMX, así como los eventos que habrá en Veracruz, y los altares que se colocarán en Puebla.

¿Cuándo es Día de Muertos 2026 en México?

La fecha festiva oficial de esta celebración es el 2 de noviembre de 2026, cuando se cree que las almas de todos los adultos fallecidos bajan al plano de los vivos para reencontrarse con sus seres queridos.

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Sin embargo, los festejos comienzan desde días antes debido a que se colocan los altares para distintos difuntos: el 28 de octubre para aquellos que murieron de manera trágica, por violencia o accidentes; el 30 y 31 son días dedicados a los niños que fallecieron sin haber sido bautizados; y el 1 de noviembre es el Día de Todos los Santos y corresponde a los niños o muertos chiquitos.

¿Es festivo oficial el 2 de noviembre?

El artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo (LFT) no contempla el Día de Muertos como un feriado oficial en su lista de días de descanso obligatorio de 2026. Tampoco se considera el 1 de noviembre.

Además este año, el 2 de noviembre cae en lunes por lo que los trabajadores mexicanos deberán acudir de forma cotidiana a sus oficinas, aunque es posible que algunas empresas otorguen el día libre, pero eso es decisión de cada compañía, patrón o jefe.

En noviembre, el artículo 74 de la LFT sí considera un día festivo oficial, pero se trata por la conmemoración del aniversario de la Revolución Mexicana, que este año se recorrerá al tercer lunes del mes, es decir el 16 de noviembre 2026.

¿Hay clases el 2 de noviembre 2026?

Pese a que no es un feriado oficial, los estudiantes de educación básica, preescolar, primaria y secundaria, sí tendrán el día libre, ya que la SEP suspenderá las clases el lunes 2 de noviembre de 2026, de acuerdo con el calendario escolar.

De esta manera, los alumnos podrán disfrutar de un mega puente de cuatro días de descanso, ya que no habrá clases desde el viernes 30 de octubre y hasta el 2 de noviembre, por lo que regresarán a sus planteles hasta el martes 3.

PPP