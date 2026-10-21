Sociedad

¿Día de Muertos Es Festivo Oficial? Esto Dice la LFT del 1 y 2 de Noviembre 2026 en México

Prepárate para las celebraciones del Día de Muertos 2026, checa si el 2 de noviembre es festivo oficial y si se trabaja o es día de descanso obligatorio

Checa si El Día de Muertos Es Festivo OficialEl Día de Muertos es una de las festividades más representativas de México. Foto: Cuartoscuro
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