Colocarán Más de 30 Altares Monumentales por Día de Muertos en Huaquechula, Puebla

Este año en el municipio poblano de Huaquechula serán colocados más de 30 altares monumentales para conmemorar el Día de Muertos 2026 que estarán abiertos para poblanos y turistas del 28 de octubre al 2 de noviembre.

De las 34 ofrendas de entre tres y seis metros de altura que serán instaladas en hogares y espacios públicos, cuatro estarán dedicadas a personas que murieron este mismo año.

Silverio Reyes Sarmiento, director de Turismo del Ayuntamiento de Huaquechula, detalló parte del ritual con el que las familias del municipio recibirán a sus seres queridos que fallecieron.

“Al toque de las campanas del día 28 y 31 de octubre y 2 de noviembre, la familia va a salir de una forma que se ha coordinado al panteón con agua bendita para darle la bienvenida al ser querido”.

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De acuerdo con algunos de los que participarán en esta edición, la colocación de un altar monumental en dicha demarcación implica una fuerte inversión que puede subir hasta los 150 mil pesos.

Cabe mencionar que parte de la tradición de estos altares es que una vez abiertos al público, la familia invita a los visitantes a comer, esto como parte de una creencia para que los fieles difuntos estén acompañados.

Con información de Ana Celia Lara

GMAZ