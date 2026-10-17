Cultura

Colocarán Más de 30 Altares Monumentales por Día de Muertos en Huaquechula, Puebla

Vecinos del municipio se han caracterizado año con año por colocar ofrendas de entre tres y seis metros de altura para recordar a sus seres queridos

34 Altares Monumentales Día de Muertos 28 Octubre 2 Noviembre 2026 Huaquechula PueblaLas ofrendas colocadas en el municipio miden entre tres y seis metros de altura. Foto: Facebook Ayuntamiento de Huaquechula 2024 - 2027

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En Huaquechula, Puebla, se colocarán 34 altares monumentales para el Día de Muertos, algunos dedicados a quienes fallecieron este año. Conoce esta tradición que incluye una inversión de hasta 150 mil pesos.

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