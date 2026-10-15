Cultura

Colocarán Más de 30 Figuras Monumentales por Día de Muertos en Ajalpan, Puebla

Las autoridades municipales aseguraron estar listos para recibir a 30 mil visitantes durante las actividades de esta temporada tradicional

35 Figuras Monumentales El Paseo de Calaveras Actividades Día de Muertos 2026 Ajalpan PueblaTodo lo que Debes Saber de El Paseo de Calaveras 2026 en Ajalpan, Puebla. Foto: Facebook Gobierno de Ajalpan 2024-2027

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Prepárate para 'El Paseo de Calaveras' en Ajalpan: 35 figuras monumentales, feria del mole, y mucho más. Se esperan 30 mil visitantes.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+
Colocarán Más de 30 Figuras Monumentales por Día de Muertos en Ajalpan, Puebla | N+