Colocarán Más de 30 Figuras Monumentales por Día de Muertos en Ajalpan, Puebla

La tradición del Día de Muertos 2026 llegará a las calles del municipio poblano de Ajalpan a través de 35 figuras monumentales que serán parte de ‘El Paseo de Calaveras’.

El municipio busca sumarse a la oferta cultural que hay en el estado del 16 de octubre al 2 de noviembre. Como parte de esta festividad, el público podrá disfrutar de diversas actividades gratuitas.

Entre los festejos, destaca un desfile con cerca de cuatro mil participantes, concursos de disfraces y ofrendas, la Feria del Mole de la región, una Expo Tatuaje, ruta de cuatrimotos y vehículos tipo razer, una Rodada del Terror, carrera nocturna y espectáculos musicales a cargo de sonido famoso y artistas locales.

Esta es una de las tradiciones más coloridas y concurridas de la mixteca poblana, la cual ofrece un abanico de celebraciones y costumbres en torno a la temporada, y representa una oportunidad para conocer parte de la riqueza cultural del municipio.

Los 30 mil visitantes que se esperan podrán recorrer el mercado municipal para adquirir artesanías y productos de temporada elaborados por habitantes de la región, tales como pan típico, sahumerios, canastas de carrizo y dulces típicos, entre otros.

Uno de los atractivos de esta época en esta demarcación del sur del estado de Puebla es la tradicional Velada a los Muertos, donde habrá música en vivo acorde con la celebración.

Para conocer más información sobre las actividades de la cuarta edición de ‘El Paseo de Calaveras’ puedes consultar la página de Facebook del Gobierno de Ajalpan 2024-2027.

Con información de Cristóbal Lobato

GMAZ