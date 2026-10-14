INAH Descubre Observatorio Solar Prehispánico en Puebla; Así Funcionaba

El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) descubrió en el estado de Puebla una estructura prehispánica utilizada como observatorio astronómico solar con más de dos mil 500 años de antigüedad.

De acuerdo con las exploraciones la traza original del asentamiento Grupo E, también conocido como Tetelihtic, en el municipio de Teteles Ávila Castillo y la orientación de sus estructuras piramidales se basa en el conocimiento de los astros.

El complejo astronómico ubicado en la Sierra Norte de Puebla sería el único y más antiguo registrado en la otrora Mesoamérica, fuera del área maya, comparable con el de Uaxactún.

El director del proyecto arqueológico, Alberto Diez Barroso Repizo, aseguró que el basamento alargado no marca en el centro los equinoccios. Servía para fijar el inicio del calendario prehispánico mesoamericano en febrero, y la cosecha en octubre.

Además afirmó que dicha estructura constituye un calendario solar, puesto que con las observaciones se verificó que, desde su frente, al amanecer, se puede seguir la trayectoria del astro al inicio de los equinoccios y los solsticios.

El especialista refirió el posible vínculo de la zona arqueológica de Tetelihtic con la diosa nahua Nantehuitz, ‘nuestra madre del sur’, por la orientación de su estructura mayor con Canopus, la segunda estrella más brillante del cielo nocturno.

La segunda hipótesis es que en el sitio podrían encontrarse los principios de la cultura totonaca, la cual florecería en esta región serrana y el norte de la Costa del Golfo.

Cabe destacar que con apoyo del Ayuntamiento de Teteles de Ávila Castillo y la asociación civil Tzoncoyotl, el pasado fin de semana, el INAH realizó una conferencia y la inauguración de una muestra fotográfica para divulgar el descubrimiento.

Con información de N+

GMAZ