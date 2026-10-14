Cultura

INAH Descubre Observatorio Solar Prehispánico en Puebla; Así Funcionaba

El sitio ubicado en la zona arqueológica de Tetelihtic era utilizado para establecer el calendario mesoamericano y la temporada de cosecha

Observatorio Solar Prehispánico Descubierto INAH Tetelihtic Teteles Ávila Castillo PueblaEl hallazgo podría revelar los orígenes de la cultura totonaca en Puebla. Foto: Facebook Centro INAH Puebla

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Un observatorio solar de 2500 años en Puebla podría ser clave para entender la cultura totonaca. Conoce cómo se usaba para marcar cosechas y equinoccios.

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