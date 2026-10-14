Astronomía

Así Es el Observatorio Solar de Hace Más de 2,500 Años que Descubrió el INAH en Puebla

Este lugar permitía seguir el movimiento del Sol e identificar periodos clave del calendario agrícola, como el inicio del ciclo anual y la temporada de cosecha.

Así Es el Observatorio Solar de Hace Más de 2,500 Años que Descubrió el INAH en PueblaAsí Es el Observatorio Solar que Descubrió el INAH en Puebla. Foto: INAH | Alberto Diez

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El INAH descubre en Puebla un observatorio solar de 2,500 años. Este hallazgo revela cómo las sociedades prehispánicas usaban la arquitectura para seguir el calendario agrícola.

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