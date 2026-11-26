Debido a la poca frecuencia con la que suceden, los eclipses son eventos astronómicos que encantan a los amantes del cosmos, y la agenda astronómica de 2027 tiene preparado un fenómeno que ha sido denominado como "el eclipse del siglo". En N+ te decimos si será visible en México, además de adelantarte la lista de países en los que se verá.

La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA, por sus siglas en inglés) indica que la temporada de eclipses -que dura alrededor de 35 días- es uno de los dos únicos periodos del año en los que el Sol, la Luna y la Tierra están alineados, lo que permite que se produzcan estos fenómenos.

Expertos y aficionados se darán cita para disfrutar el Eclipse del Siglo cuyo pico máximo será de 6 minutos y 23 segundos, lo que sin duda lo hará un eclipse especial digno de observación y estudio para científicos.

¿El Eclipse Solar del 2 de agosto 2027 se verá en México?

A diferencia del eclipse del pasado 8 de abril de 2024, que sí fue visible a simple vista en la República Mexicana, el eclipse solar del 2 de agosto de 2027 no se verá en México, toda vez que su recorrido no contempla el continente americano.

De hecho, el Instituto Geográfico Nacional del Gobierno de España (IGN) lo ha catalogado dentro de los tres “Eclipses Ibéricos consecutivos”, toda vez que su trayectoria abarcará regiones de Europa, específicamente España, así como África y partes de Medio Oriente.

El primero de los tres "Eclipses Ibéricos" ocurrió el 12 de agosto de 2026, y cruzó España de Oeste a Este. Mientras que el del 2 de Agosto de 2027 será el segundo eclipse de esta serie, y cruzará el Estrecho de Gibraltar de Oeste a Este, cubriendo las ciudades de Ceuta y Melilla, Cádiz, Málaga, Granada y Almería.

El tercer eclipse de esta trilogía, que será un "Anillo de Fuego", se prevé para el 26 de enero de 2028.

Países donde se verá el "Eclipse del Siglo" el 2 de agosto de 2027

Dado el interés que generan este tipo de fenómenos, la NASA ya ha confirmado cuáles son los países donde expertos y aficionados se podrán dar cita para deleitarse y aprender de este Eclipse Total de Sol.

Mientras que algunas regiones sí podrán observarlo en su fase total, algunas otras lo disfrutarán parcialmente.

Eclipse Solar Total:

Sur de España

Norte de África (Marruecos, Argelia, Túnez, Libia y Egipto).

Arabia Saudita

Yemen

Eclipse Solar Parcial:

Mayor parte de Europa

Gran Parte de África

Oriente Medio

Sudeste Asiático

Este de Canadá

Norte de Maine, Estados Unidos

Océanos Atlántico e Índico.

El IGN de España describe que la trayectoria del Eclipse del Siglo iniciará en el Océano Atlantico, cruzará el estrecho de Gibraltar, seguirá la costa norteafricana hasta adentrarse en Egipto, cruzar el Mar Rojo y algunas regiones de Arabia Saudí, Yemen y el extremo noreste de Somalia, para finalmente terminar en el Océano Índico. Recorrido que hará en un tiempo estimado de 313 minutos.

Pero, ojo, porque el Eclipse del 2 de Agosto de 2027 alcanzará su pico máximo en Egipto, será en esa ubicación donde la duración de la totalidad será de 6 minutos y 23 segundos.