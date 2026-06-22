Eclipse Solar Más Largo del Siglo: ¿Cuánto Va a Durar y A Qué hora Empieza?

Este 2027 se vivirá un fenómeno astronómico que promete ser espectacular y digno de estudio para los amantes de la astronomía. Conoce todo sobre el eclipse más largo del siglo

Eclipse Solar. ¿Cuándo Es el eclipse más largo del siglo 2026?Este año se vivirá un fenómeno astronómico espectácular, en N+ te contamos todos los detalles sobre el eclipse más largo del siglo. Foto: Reuters.

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Fecha Exacta del Eclipse Solar Más Largo del Siglo: ¿Cuánto Va a Durar y A Qué hora Empieza?