Eclipse Solar Más Largo del Siglo: ¿Cuánto Va a Durar y A Qué hora Empieza?

Los eclipses son de los eventos astronómicos más esperados por los amantes del cosmos, tanto científicos como amateurs. Y la agenda del 2027 promete un espectáculo histórico: el eclipse más largo del siglo. En N+ te contamos cuánto va a durar y a qué hora empieza.

La cita es el 2 de agosto de 2027, aunque un año antes, en agosto de 2026 otro eclipse solar atravesará de Groenlandia hasta Portugal, por lo que ya te compartimos la hora exacta y link donde podrás observar su trayectoria.

Para que te vayas alistando, te adelantamos por qué el eclipse del 12 de agosto de 2026 es especial y en qué países se verá.

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¿Cuánto va a durar el eclipse más largo del siglo y dónde se verá?

La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA, por sus siglas en inglés) ya ha dado información sobre este fenómeno que será visible como eclipse solar total en zonas del mundo, desde el sur de España, Norte de África, Arabia y Yemen.

Mientras que en gran parte de África, Oriente Medio, el Sudeste Asiático, Este de Canadá, Océanos Atlántico e Índico se verá como eclipse parcial.

El Instituto Geográfico Nacional (IGN) del Gobierno de España detalla que el eclipse del 2 de agosto de 2027 tendrá una duración total de 6 minutos y 23 segundos, lo que lo convierte en uno de los eclipses más largos del siglo.

Y agrega que el punto máximo de este evento astronómico se alcanzará en Egipto.

Éste forma parte de una sucesión de tres eclipses que serán visibles desde la Península Ibérica, donde se verá en su fase total en la provincia de Cádiz, parte de la provincia de Málaga y zonas meridionales de Granada y Almería.

La triada de eclipses, conocido como "Trío Ibérico", visibles en España tienen las siguientes fechas:

12 de agosto de 2026.

2 de agosto de 2027.

26 de enero de 2028.

¿A qué hora empieza el eclipse del 2 de Agosto de 2027?

Para mala suerte de los mexicanos, este eclipse no será visible en México. Ocurrirá durante la noche y madrugada del 2 de agosto del siguiente año, aproximadamente entre las 11:30 pm y 03:00 am.

Mientras que en España, donde sí se observará, iniciará a las 9:30 horas (hora oficial de la Península Ibérica e Islas Baleares) y terminará a las 14:43 horas en el Índico, por lo que en total serán 313 minutos.

El IGN de España apunta que el porcentaje máximo de oscurecimiento será como mínimo del 70 por ciento en cualquier punto del país ibérico, desde las zonas septentrionales hasta las Islas Canarias.

SARR