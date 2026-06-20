¿Dónde Ver En VIVO el Eclipse Solar de 2026? Link y Hora Exacta del Espectáculo Astronómico

Uno de los fenómenos astronómicos más queridos es sin duda el eclipse solar. Ya sea por su rareza o por el notable cambio que genera, muchas personas lo esperan. El siguiente será el eclipse solar del 12 de agosto de 2026 y, si no te lo quieres perder, te decimos dónde puedes verlo en vivo y la hora exacta en la que sucederá.

Previamente te hemos dado a conocer que esta fecha, además, se volverá muy especial, ya que el mencionado fenómeno astronómico coincidirá con uno más, pero también porque antecede al que ha sido nombrado el eclipse más largo del siglo.

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¿A qué hora es el eclipse solar del 12 de agosto de 2026?

Durante la mañana (en México) del miércoles 12 de agosto de 2026 se desarrollará el eclipse total de Sol, que será visible en su totalidad desde España y algunos otros puntos del planeta.

Este evento es especial, ya que representa el primero en la península Ibérica en más de un siglo. La franja de totalidad de este eclipse cruzará España, aunque comenzará su recorrido en el océano Ártico y pasará cerca del polo norte. Posteriormente, la sombra proyectada por la Luna bajará hacia el ecuador.

El eclipse parcial de Sol será visible en los siguientes continentes:

Norteamérica

Europa

África, en su extremo norte

El eclipse parcial comenzará alrededor de las 19:30 y la totalidad se alcanzará cerca de las 20:30 (hora local española). Por lo que en México podrás seguir en línea este evento desde las 12:30 horas (tiempo del centro), para ver su punto máximo a las 13:30.

Cabe señalar que los puntos más privilegiados para ver el eclipse serán aquellos que tendrán un eclipse total. En este caso, la lista de lugares es mucho más reducida. El fenómeno podrá verse en:

Groenlandia

Islandia

España

El eclipse del 12 de agosto del 2026 es el primero total que atraviesa Europa desde 2006.

¿Dónde ver en vivo el eclipse solar de 2026?

Regularmente, la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA, siglas en inglés) transmite este tipo de eventos y unas horas antes de que comience el espectáculo astronómico transmite el evento en su sitio oficial, el cual puedes seguir a través de este enlace: https://plus.nasa.gov/.

Asimismo, a través de N+ y N+ FORO te llevaremos todos los detalles.