¿Dónde Ver En VIVO el Eclipse Solar de 2026? Link y Hora Exacta del Espectáculo Astronómico

El eclipse solar del 12 de agosto de 2026 es uno de los fenómenos astronómicos más esperados del año; conoce aquí dónde verlo en vivo.

Eclipse solar capatado en Grecia.Un eclipse solar ocurre cuando la Luna se interpone directamente entre el Sol y la Tierra. Foto: Getty Images | Archivo

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