Marchas

Marchas HOY 6 de Agosto de 2026 en CDMX: Manifestaciones y Concentraciones

Que no se te haga tarde, esta es la información respecto a las concentraciones, marchas y eventos que se tienen registradas para hoy en la Ciudad de México

Protesta de habitantes de Ecatepec.Habitantes de Ecatepec protestan en la CDMX. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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Hoy en CDMX: 8 concentraciones, 10 rodadas ciclistas y 15 eventos. No te quedes atrapado, infórmate sobre las rutas y horarios para moverte sin problemas.

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