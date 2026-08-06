Marchas HOY 6 de Agosto de 2026 en CDMX: Manifestaciones y Concentraciones

Para que no se te haga tarde al realizar tus actividades y puedas planear tus trayectos, te compartimos la información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de las marchas y concentraciones que se tienen registradas para hoy 6 de agosto de 2026.
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Las autoridades capitalinas esperan 8 concentraciones, 10 rodadas ciclistas y 15 eventos de esparcimiento, durante la jornada de este jueves en la capital del país.
Concentraciones
Cuauhtémoc
10:00 Horas.
El Movimiento Antorchista Nacional y de la Ciudad de México, se reunirán en:
Gustavo A. Madero
12:00 Horas.
La comunidad estudiantil de la Unidad Profesional Interdisciplinaria en Ingeniería y Tecnologías Avanzadas del Instituto Politécnico Nacional, se concentrará en:
La Unidad Profesional Interdisciplinaria en Ingeniería y Tecnologías Avanzadas del Instituto Politécnico Nacional, en Avenida Instituto Politécnico Nacional 2580, Colonia La Laguna Ticomán, Alcaldía Gustavo A. Madero.
Rodadas ciclistas
Miguel Hidalgo
06:00 Horas.
Fuerza Cycleer rodará de:
Iztapalapa
19:45 Horas.
Rueda Libre rodará de:
Casa Rueda Libre, en Calzada Ermita Iztapalapa y Cuauhtémoc, en Barrio San Lucas.
Con destino al Kiosco de Coyoacán, en Jardín Plaza Hidalgo, alcaldía Coyoacán.
Para conocer la información completa publicada por la SSCCDMX acerca de las actividades previstas para este 6 de agosto de 2026, puedes entrar en el siguiente enlace para así evitar contratiempos en tus traslados.
Con información de SSC CDMX.
LECQ