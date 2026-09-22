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Evita Bloqueo en CDMX: Ruta Alterna a Cierres en el Centro

Estas son las alternativas para evitar el tráfico en las zonas de protesta

Jubilados protestan en la CDMXJubilados protestan en la CDMX. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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Evita el caos en CDMX: conoce las rutas alternas para esquivar las protestas en el Centro. Descubre cómo moverte sin complicaciones este martes.

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