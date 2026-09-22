Al menos cuatro grupos o colectivos realizarán protestas en calles de la zona Centro de la Ciudad de México (CDMX).

Autoridades capitalinas informaron que se trata de integrantes de la Alianza Nacional de Jubilados; Boicot, desinversiones y sanciones a Israel, México; la Asociación para el Desarrollo Integral de Personas Violadas, y la Comunidad Otomí residente en la Ciudad de México.

Toma en consideración que, además, se esperan 14 concentraciones, 4 rodadas ciclistas y 5 eventos de esparcimiento, durante la jornada de este martes en la capital del país.

De acuerdo con información de la agenda de marchas y movilizaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, los integrantes de la Alianza Nacional de Jubilados iniciaron su protesta a las 9:30 horas en el Senado de la República, en Avenida Paseo de la Reforma número 135, Colonia Tabacalera, Alcaldía Cuauhtémoc.

Las alternativas viales son: Avenida Chapultepec, Circuito Interior, Eje 1 y 2 Norte, Avenida Insurgentes, Isabel la Católica y Río Pánuco.

A las 11:00 horas, las personas del Boicot, desinversiones y sanciones a Israel, México, protestarán en Orbia HQ, Torre Reforma, en Avenida Paseo de la Reforma número 483, Colonia Cuauhtémoc, Alcaldía Cuauhtémoc. La ruta alterna es: Avenida Chapultepec, Circuito Interior y Avenida Insurgentes.

Más tarde, a las 11:45 horas, los integrantes Asociación para el Desarrollo Integral de Personas Violadas también llevarán su protesta al Senado de la República.

Finalmente, a las 16:00 horas, la Comunidad Otomí residente en la CDMX protestará en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Las alternativas son: Eje Central Lázaro Cárdenas, Eduardo Molina y Circuito Interior.

Con información de N+

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