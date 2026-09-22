Elementos de Protección Civil y Bomberos se movilizaron hasta la colonia Zona Industrial, sobre el bulevar Santos Valdés, en Ciudad Lerdo, Durango, debido al reporte de un incendio al interior de una casa abandonada.

Al arribar al lugar, el personal de emergencia se percató de que no había ninguna persona dentro del domicilio, donde se encontraba quemándose basura, lo que generó una intensa columna de humo y provocó la movilización de los cuerpos de emergencia.

Los elementos de Bomberos trabajaron para controlar la situación y utilizaron 75 metros de línea y alrededor de 3 mil litros de agua para sofocar y apagar por completo las llamas.

Después de varios minutos de labores, el incendio quedó controlado y no se reportaron personas lesionadas.