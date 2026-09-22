Seguridad

Incendio Casa Abandonada en la Colonia Zona Industrial de Lerdo, Durango

Elementos de Protección Civil y Bomberos lograron controlar las llamas en el lugar

Elementos de Protección Civil y Bomberos lograron controlar las llamas en el lugarLos elementos de emergencia no encontraron a ninguna persona dentro de la casa abandonada. Foto: Protección Civil de Lerdo

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Los elementos de emergencia no encontraron a ninguna persona dentro de la casa abandonada

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