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Periodista Sufre Agresión Cuando Realizaba una Transmisión En Vivo en Silao

José Cruz Vázquez cubría una balacera en la colonia Los Ángeles cuando se registraron los hechos

Periodista Sufre Agresión Cuando Realizaba una Transmisión En Vivo en SilaoPeriodista Sufre Agresión Cuando Realizaba una Transmisión En Vivo en Silao. Foto: N+

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A pesar de la presencia policíaca en el lugar, no se reportaron detenidos, el reportero fue trasladado a un hospital.

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