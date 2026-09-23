La noche del pasado martes el periodista José Cruz Vázquez fue víctima de una agresión física y robo de equipo mientras realizaba una transmisión en vivo sobre un hecho violento en la colonia Los Ángeles, en Silao.

El comunicador, quien documentaba un ataque armado en presencia de elementos de Seguridad Pública Municipal, fue abordado por un desconocido que le arrebató su teléfono celular, lo golpeó y lo despojó de sus pertenencias.

Tras la agresión José Cruz quedó tirado en el suelo ante la mirada de decenas de personas que se encontraban en el lugar por la balacera que se registraba.

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Paramédicos le brindaron atención médica al reportero y fue trasladado por una unidad del SUEG a una clínica del IMSS donde fue valorado estable.

Hasta el momento no se ha informado sobre la detención de alguna persona por los hechos, a pesar de que el lugar estaba asegurado por policías.