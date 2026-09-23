Seguridad

Incendio en CFE de Silao Fue Originado por el Presunto Robo de Cable de Cobre

El acto vandálico afectó un transformador que contenía miles de litros de aceite que terminó ardiendo

Incendio en CFE de Silao Fue Originado por el Presunto Robo de Cable de Cobre.Incendio en CFE de Silao Fue Originado por el Presunto Robo de Cable de Cobre. Foto: N+

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Debido a que la planta opera de manera automatizada, no se reportaron personas lesionadas o fallecidas en el siniestro.

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