El robo de cables de cobre de un transformador provocó un aparatoso incendio en una subestación de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), en Silao.
No se reportaron personas lesionadas, debido a que la planta opera de manera automatizada y la comunidad más cercana se encuentra a unos 200 metros de distancia.
De acuerdo con información preliminar proporcionada por personal de la CFE, desconocidos habrían intentado retirar los cables, lo que provocó un cortocircuito y posteriormente el incendio.
Juan Gerardo Vallejo, director de Protección Civil de Silao, confirmó la información y agregó que el sistema automatizado no alcanzó a protegerse.
Al arribo de la primera unidad confirmó que era un transformador con 27 mil litros de aceite que estaba ardiendo, ahora sabemos que fue un acto vandálico por parte de gente desconocida, hasta este momento está confinado el incendio, más no está completamente apagado.
Los cuerpos de emergencia habían utilizado 28 mil litros de agua en la primera intervención combatiendo al incendio y esperaban el arribo de tres pipas más.
De acuerdo con información de la CFE, varias comunidades cercanas, incluso algunas pertenecientes a Irapuato, resultaron afectadas por la interrupción del suministro eléctrico.
En las labores participaron elementos de Bomberos y Protección Civil de Silao, así como personal de Protección Civil Estatal.