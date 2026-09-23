Política

Sheinbaum Reacciona a Señalamiento de Trump sobre Presencia de Cárteles en México

La Presidenta destaca que México y Estados Unidos trabajan de forma coordinada y hay avances

Claudia Sheinbaum en la conferencia del 23 de septiembre de 2026Claudia Sheinbaum, presidenta de México, en la conferencia del 23 de septiembre de 2026. Foto: Cuartoscuro

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Sheinbaum responde a Trump: México y EE.UU. avanzan juntos contra cárteles. La presidenta destaca la cooperación pese a críticas en la ONU.

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