La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, habló hoy sobre los dichos del mandatario estadounidense, Donald Trump, quien ante la Asamblea General de la ONU aseguró que nuestro país es el "epicentro de la violencia de los cárteles".

“Yo podría decir: es muy difícil vivir junto a un país que tiene un nivel tan alto de consumo de drogas ilícitas o podría decir: es muy difícil vivir junto a un país que tiene tanta producción de armas, pero no lo voy a decir porque tenemos buena relación con el presidente Trump y el Gobierno de los Estados Unidos”, mencionó la mandataria en la conferencia mañanera de este miércoles.

"Estamos trabajando de manera coordinada y vamos avanzando”, afirmó Sheinbaum Pardo.

Duranta la apertura del periodo 81 de sesiones de la Asamblea General de la ONU, Donald Trump habló sobre la seguridad en México y dijo que “es inaceptable que Estados Unidos comparta una frontera de 2,000 millas (más de 3,000 kilómetros) con un territorio controlado por cárteles enemigos”.

“México debe recuperar el control de su territorio de manos de los enemigos de la humanidad", afirmó el presidente de Estados Unidos ante líderes mundiales.

Al inicio de su discurso, el republicano mencionó que antes de su regreso a la Casa Blanca, la frontera con México era más peligrosa y ahora es la más protegida.

Sin embargo, Donald Trump reconoció que mantiene una buena relación con el gobierno de México, encabezado por Claudia Sheinbaum, y agregó que ambos países han "logrado grandes avances".

Subrayó que "la seguridad y la protección llegarán a México", pues “ellos tampoco quieren a los cárteles y cuando llegue ese día, toda esta región será un lugar mejor y más seguro".