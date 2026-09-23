Política

México Analizará Bajo Crecimiento de Población y 'Después Vemos qué Hacer': Sheinbaum

El Gobierno Federal busca conocer las causas detrás del cambio en las decisiones de los jóvenes sobre tener hijos

México Analizará Bajo Crecimiento de Población y "Después Vemos que Hacer": SheinbaumMéxico Analizará Bajo Crecimiento de Población. Foto: Cuartoscuro

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Con 130.9 millones de habitantes, México analiza el bajo crecimiento poblacional. Sheinbaum prioriza un diagnóstico antes de incentivos

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+