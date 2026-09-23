Tras la presentación de la Encuesta Intercensal 2025 del INEGI, que registró un crecimiento poblacional de apenas 0.7 % en México, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo explicó que esta desaceleración no es un fenómeno exclusivo del país, sino una tendencia que afectó a Europa desde hace años y que también impacta a economías como Estados Unidos y China.

La mandataria detalló que para mantener una tasa de reposición poblacional se requiere un indicador cercano al 2%, equivalente a que cada pareja tenga dos hijos. Al situarse la tasa actual en 0.7%, el reflejo directo es el aumento de personas que viven solas o de parejas que eligen no tener hijos o tener solo uno, lo que redujo el porcentaje de la población infantil de entre 0 y 4 años en comparación con rangos de mayor edad.

Esta dinámica demográfica provocó que la edad promedio de las y los mexicanos pasara de 29 a 32 años entre 2020 y 2025. Sheinbaum enfatizó que estos datos representan una fotografía fundamental para la planeación del país y obligan a comprender los factores sociales que llevan a las familias actuales a postergar o evitar la maternidad.

Asimismo, la presidenta cuestionó la efectividad de los incentivos económicos directos o las campañas publicitarias aplicadas en otras naciones para revertir la tendencia, al considerar que este tipo de medidas no suelen ofrecer los resultados esperados.

Subrayó que el problema debe abordarse a partir del análisis de transformaciones estructurales, como la creciente participación laboral de las mujeres y la influencia de las condiciones socioeconómicas en la vida de los jóvenes, antes de que el Gobierno federal defina políticas públicas de alcance nacional.