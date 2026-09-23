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Gael García Bernal Transforma sus Miedos y Esperanzas como Padre en 'Hombre al Agua'

El actor y director habla en entrevista con N+ sobre la sátira que empezó a imaginar cuando nació su hijo y que terminó hablando de clase, poder y de lo que significa cuidar a otro

pelicula-hombre-al-agua-gael-garcia-entrevistaFoto: Cortesía Corriente del Golfo

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¿Qué significa cuidar a otro en un mundo en crisis? Gael García Bernal explora esta pregunta en 'Hombre al Agua', su nueva película que aborda identidad y política.

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