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Sátira e Identidad: Lo Que 'Hombre al agua' Removió en Esmeralda Pimentel y Jorge Salinas

La actriz y el actor dan vida a Juana y Abel en 'Hombre al agua', una sátira sobre el poder y las apariencias que, dicen, no busca señalar a nadie. Solo mostrar lo que ya está pasando.

esmeralda-pimentel-jorge-salinas-pelicula-hombre-al-agua-gael-garcia-entrevistaFoto: N+

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Descubre cómo 'Hombre al agua' desafía el poder y las apariencias con Esmeralda Pimentel y Jorge Salinas. Una sátira que refleja nuestra realidad. Estreno el 24 de septiembre.

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