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Revelan Causa de Muerte de la Actriz Hayden Panettiere

La Policía de Greenville confirmó que su investigación sobre el caso continúa

Hayden PanettiereLa actriz Hayden Panettiere durante un evento público en 2023. Foto: Reuters | Archivo

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La trágica muerte de Hayden Panettiere, estrella de 'Heroes', fue causada por una sobredosis accidental. La investigación sigue abierta mientras surgen más detalles.

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