Un forense de Carolina del Sur, en Estados Unidos de América (EUA), reveló la causa de muerte de la actriz, de 36 años, quien fue hallada inconsciente en un apartamento en Greenville, Carolina del Sur, el pasado 16 de agosto.

Se sabe que el novio intermitente de Hayden Panettiere, Brian Hickerson, y el hermano de este, Zach Hickerson, estaban en la vivienda donde falleció la actriz.

El informe reveló que Panettiere murió por una sobredosis accidental de varias drogas, entre ellas fentanilo.

Según un comunicado de la Oficina del Forense del Condado de Greenville, en el organismo de Panettiere se encontró una combinación de fentanilo y su subproducto químico, así como el medicamento contra la ansiedad alprazolam, un relajante muscular y un fármaco utilizado para tratar la depresión mayor y otros trastornos graves de salud mental.

La oficina no divulgó más detalles del informe de la autopsia de la que fuera estrella infantil.

Kasey Kitchen, publicista de la familia, declaró que "la investigación aún está en curso y el caso es complejo".

La Policía de Greenville confirmó el martes que su investigación sobre la muerte de Panettiere continúa.

Cabe recordar que los paramédicos acudieron al apartamento de Panettiere tras una llamada al 911. Se le practicaron más de 40 minutos de RCP y otros esfuerzos avanzados de reanimación antes de que se declarara su muerte.

En su autopsia no se encontraron señales de traumatismo que pudieran haber provocado su fallecimiento, señaló en un comunicado el forense del condado de Greenville, Mike Ellis.

El informe policial difundido tras su muerte mencionaba una lista de medicamentos que Panettiere estaba tomando, pero los nombres de los fármacos fueron censurados.

Panettiere alcanzó la fama en las series de televisión "Heroes" y "Nashville". En su libro, Panettiere describió secuelas de por vida por su fama temprana y reconoció haber sido adicta al alcohol y haber sufrido depresión posparto tras el nacimiento de su hija, Kaya, con el boxeador ucraniano Wladimir Klitschko en 2014.

También atravesó numerosas dificultades y tragedias familiares. El matrimonio de sus padres se deterioró y finalmente terminó. Su hermano menor, Jansen Panettiere, quien también era actor, murió por una afección cardíaca en 2023, a los 28 años.

Con información de N+ y AP.