El cantante Luis Miguel anunció este lunes su nuevo tour 2027 en medio de rumores sobre su estado de salud.

Vía redes sociales, y sin dar más detalles al respecto, "El Sol de México" publicó una imagen con su rostro y la leyenda "Luis Miguel Tour 2027".

Los rumores sobre el estado de salud de "Luismi" comenzaron el 15 de mayo, cuando se especuló que habría sido hospitalizado en Nueva York por presuntos "problemas cardiacos".

Poco después, el entorno cercano de Luis Miguel negó que se encontrara en un delicado estado de salud.

La última gira de Luis Miguel fue el Luis Miguel Tour 2023-2024, la cual comenzó el 3 de agosto de 2023 en Buenos Aires, Argentina, y concluyó el 18 de diciembre de 2024 también en Buenos Aires.

AMP