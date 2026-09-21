Entretenimiento

Luis Miguel Anuncia su Nuevo Tour 2027 tras Rumores sobre su Estado de Salud

Sin dar más detalles al respecto, 'El Sol de México' publicó una imagen con su rostro y la leyenda 'Luis Miguel Tour 2027'

Luis Miguel, cantautor mexicano. Foto: CuartoscuroLuis Miguel, cantautor mexicano. Foto: Cuartoscuro

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