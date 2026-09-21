Internacional

En Medio de Disputa con Medios, Se Anuncia la Creación de ‘Trump TV’

Donald Trump dio a conocer esta noche desde Washington el lanzamiento de Trump TV, mientras mantiene una disputa con los medios que cubren la Casa Blanca.

Donald TrumpDonald Trump anuncia creación de Trump TV. Foto: Reuters
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