Donald Trump lanzó un canal de televisión en línea llamado Trump TV. A través de las cuentas de redes sociales de la Casa Blanca se señaló que este canal transmitirá noticias sobre el presidente, así como discursos anteriores.

En la publicación de X de la cuenta oficial de la Casa Blanca se lee: “TRUMP TV ESTÁ TRANSMITIENDO AHORA. 24/7, actualizado en tiempo real, con los mejores momentos pasados, anuncios y lo último y mejor de la administración todo en un solo lugar”.

La transmisión de este canal en línea llega en medio de una disputa con los medios de comunicación. Donald Trump vetó a CNN, MS NOW y Politico de la Casa Blanca. En solidaridad, este lunes las principales cadenas televisivas de Estados Unidos anunciaron que dejarían de cubrir los actos públicos del presidente. Las cadenas CBS, ABC, NBC y Fox ya no participarán en el equipo de medios que cubre de forma conjunta las actividades del mandatario.

Igualmente, el The New York Times anunció que no empleará imágenes tomadas por el grupo de fotógrafos que aún cubre la Casa Blanca. En un comunicado el periódico señaló: “El New York Times no publicará ni distribuirá hoy ninguna imagen tomada como parte del equipo gráfico de la Casa Blanca”. La decisión busca apoyar “a los medios de comunicación que están siendo injustamente atacados por la prohibición del presidente de que los periodistas accedan a la Casa Blanca”.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Trump Responde a Medios de Comunicación que Anunciaron Demandas

Además, el medio neoyorkino señaló: “Los estadounidenses merecen unos medios de comunicación libres e independientes que cubran a su Gobierno sin intimidaciones, así como una cobertura exhaustiva de los acontecimientos de interés periodístico”.

A través de Truth Social, Donald Trump señaló que CNN, Politico y MS NOW presentaron una demanda. El mandatario aseguró que el juez Tim Kelly habrá de fallar a favor de los medios de comunicación, por lo que su equipo legal tendrá que apelar a su decisión.

Y añadió: “no se debería permitir el acceso a la oficina más importante del mundo a personas y publicaciones de noticias falsas que solo escriben cosas negativas y que vulneran nuestra seguridad nacional al publicar historias falsas y difamatorias con ‘fuentes’ desconocidas”.

Donald Trump también aseguró que aquellos medios de comunicación publican principalmente noticias falsas sobre él:

“Prácticamente todas las noticias sobre mí, o sobre cualquier cosa relacionada conmigo, son negativas, erróneas y, en muchos casos, ¡PELIGROSAS para nuestro país!”