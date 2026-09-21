La Organización de los Estados Americanos (OEA) se prepara para definir la fecha de una reunión extraordinaria de ministros de Relaciones Exteriores en la que se abordará la situación de Nicaragua y las posibles acciones que podrían adoptarse.

La propuesta contempla que el encuentro se lleve a cabo el 2 de octubre, pero la fecha deberá ser sometida a consideración del Consejo Permanente de la organización durante su sesión del miércoles 23 de septiembre en Washington.

La iniciativa fue presentada por Paraguay en representación de Argentina, Chile, Estados Unidos y Perú, de acuerdo con el proyecto de agenda que será analizado por los integrantes del Consejo Permanente.

El planteamiento establece que los cancilleres deberán examinar la situación de Nicaragua y determinar las acciones que consideren apropiadas ante los acontecimientos recientes en ese país.

La convocatoria ocurre después de que el gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo impulsó cambios que afectan la participación de la oposición en los procesos electorales. La Asamblea Nacional nicaragüense aprobó a principios de septiembre reformas constitucionales relacionadas con el sistema político y electoral del país.

El Consejo Permanente discutirá este miércoles la fecha de la denominada Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores sobre Nicaragua. La sesión está programada para las 10:00 horas EDT, equivalentes a las 14:00 GMT, en la sede de la OEA en Washington.