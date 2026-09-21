Internacional

OEA Analiza Convocar a Cancilleres para Abordar Situación de Nicaragua

Argentina, Chile, Estados Unidos, Paraguay y Perú plantearon que la reunión extraordinaria se realice el próximo mes

Monumento a Simón Bolívar, flanqueado por banderas de Nicaragua, Venezuela y el FSLN, en el Malecón de Managua.Monumento a Simón Bolívar, flanqueado por banderas de Nicaragua, Venezuela y el FSLN, en el Malecón de Managua. Foto: AFP

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