Sergio ’N’, conocido como “El Niño”, taxista del municipio de Papantla, murió tras ser víctima de un ataque armado ocurrido.

De acuerdo con los reportes, el trabajador del volante fue perseguido por sujetos armados mientras circulaba por la calle Prolongación 16 de septiembre, cerca del cruce con Francisco Villa, de la colonia Centro.

Durante la agresión recibió varios impactos de bala, uno de ellos en la cabeza, por lo que paramédicos lo trasladaron de emergencia a un hospital, donde permaneció bajo atención médica en estado grave.

Luego de luchar por su vida, se confirmó su fallecimiento. Autoridades ministeriales iniciaron las investigaciones para esclarecer el ataque, determinar el móvil y tratar de identificar a los probables responsables.