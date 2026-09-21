Seguridad

Taxista Pierde la Vida Tras Ataque Armado en Papantla, Veracruz

El hombre conocido como 'El Niño', fue perseguido por sujetos armados hasta llegar a la colonia Centro donde fue agredido a tiros

El taxista falleció en el hospital tras luchar por su vida por días en Papantla.El hombre recibió varios impactos de bala, uno de ellos en la cabeza. Foto: Juan Olmedo

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Sergio 'N', conocido como 'El Niño', fue perseguido y baleado en Papantla. Falleció tras una lucha por su vida.

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