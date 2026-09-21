Entretenimiento

Camilo Séptimo Pospone Todos sus Conciertos para lo Que Resta de 2026

La agrupación musical tomó esta decisión tras el homicidio de su tecladista Jonathan Meléndez y su familia en Atizapán, Estado de México

La banda Camilo Séptimo. Foto: CuartoscuroLa banda Camilo Séptimo. Foto: Cuartoscuro

Escucha este artículo

00:00
-00:00
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+