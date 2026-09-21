Camilo Séptimo pospuso todos sus conciertos programados para lo que resta de 2026 luego del homicidio de su tecladista Jonathan Meléndez y su familia el pasado 1 de septiembre en Atizapán, Estado de México.

La medida incluye todas sus fechas, tanto de su gira como su participación en festivales musicales, detalló en un comunicado la banda mexicana de synthpop.

"Camilo Séptimo seguirá creando, honrando la memoria de Honas (Jonathan Meléndez) y compartiendo con ustedes a través de la música", añadió la agrupación musical.

Para compensar a sus fans, la banda buscará reagendar la mayoría de sus fechas para 2027. "Les iremos informando conforme tengamos novedades", refirió.

En tanto, para conocer las políticas de reembolso de las fechas pospuestas, la agrupación musical llamó a sus fans a acercarse directamente a la empresa boletera donde adquirieron sus entradas.

"Agradecemos nuevamente todo su cariño, apoyo y comprensión en este momento", se dirigió a sus fans.

El multihomicidio de Jonathan Meléndez, tecladista y fundador de la banda, y de su familia ocurrió el pasado 1 de septiembre de 2026 en un departamento de Atizapán de Zaragoza, Estado de México.

Diego "N" y Gerardo "N" fueron detenidos y vinculados a proceso por el homicidio de Honas, su esposa embarazada de cuatro meses, su hija de 3 años, una trabajadora del hogar de 21 años y una mascota. Su hijo de 6 años sobrevivió al ocultarse bajo una cama.

AMP