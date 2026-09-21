Víctor Alejandro Aguilar Ledesma es Nombrado Nuevo Obispo de Querétaro

Este lunes 21 de septiembre fue anunciado oficialmente el nombramiento de monseñor Víctor Alejandro Aguilar Ledesma como nuevo obispo de la Diócesis de Querétaro, luego de que el papa León XIV aceptara la renuncia al gobierno pastoral presentada por monseñor Fidencio López Plaza.

El anuncio fue dado a conocer por la Santa Sede y comunicado en México por la Conferencia del Episcopado Mexicano. Aguilar Ledesma llega a Querétaro después de desempeñarse como obispo de Celaya, cargo que ocupaba desde junio de 2021. Con este nombramiento se convierte en el décimo primer obispo de la diócesis queretana.

Durante una reunión de los jerarcas de la provincia eclesiástica del Bajío, realizada en la Basílica de Nuestra Señora de los Dolores de Soriano, en el municipio de Colón, se reconoció la labor de monseñor Fidencio López Plaza y se dio la bienvenida al nuevo obispo.

Aguilar Ledesma expresó su disposición para incorporarse a la dinámica pastoral de Querétaro y dar continuidad al trabajo que se realiza en la diócesis.

Víctor Alejandro Aguilar Ledesma nació el 5 de abril de 1965 en San Guillermo, en la Diócesis de Irapuato. Fue ordenado sacerdote el 10 de diciembre de 1989 y posteriormente obtuvo la licenciatura en Pastoral Familiar en la Pontificia Universidad Lateranense de Roma.

En 2016 recibió la ordenación episcopal como obispo auxiliar de Morelia y, en 2021, fue nombrado obispo de Celaya.

Por su parte, monseñor Fidencio López Plaza deja el gobierno pastoral de la Diócesis de Querétaro y, tras la aceptación de su renuncia, asume como obispo emérito.