Sociedad

Víctor Alejandro Aguilar Ledesma es Nombrado Nuevo Obispo de Querétaro

El nombramiento fue anunciado este lunes por la Santa Sede y comunicado en México por la Conferencia del Episcopado Mexicano

Nombran a Víctor Alejandro Aguilar Ledesma Obispo de QuerétaroNombran a Víctor Alejandro Aguilar Ledesma Obispo de Querétaro. Foto: CEM

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El nuevo obispo llega a la entidad después de encabezar la Diócesis de Celaya, mientras Fidencio López Plaza asumirá como obispo emérito.

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