Fuerzas federales aseguraron en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) un embarque procedente de China con 2.4 millones de cigarros apócrifos.

La mercancía, enviada desde Pekín, estaba integrada por 120 mil cajetillas y había sido declarada como “palillos perfumados”.

El aseguramiento se logró mediante acciones de análisis de riesgo y control aduanero implementadas por la Secretaría de Marina en coordinación con Aduanas de México y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

"Estas acciones fortalecen el control aduanero y contribuyen a combatir el contrabando y otras conductas ilícitas que afectan la economía formal y la seguridad del país", informó en un comunicado el Gabinete de Seguridad de México.

En el @AICM_mx, mediante acciones de análisis de riesgo y control aduanero, @SEMAR_mx, en coordinación con @AduanasMx y @SSPCMexico, aseguró de manera precautoria un embarque procedente de Pekín, China, que contenía 2.4 millones de cigarros apócrifos.



La mercancía, integrada por… pic.twitter.com/lVaEY9wgoF — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) September 21, 2026

Los cigarros apócrifos son cigarrillos falsificados, ilegales o de contrabando que imitan marcas conocidas y se comercializan sin cumplir con los controles sanitarios ni fiscales establecidos.

AMP