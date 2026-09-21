Seguridad

Aseguran 2.4 Millones de Cigarros 'Pirata' en el Aeropuerto de CDMX Procedentes de China

La mercancía, enviada desde Pekín, estaba integrada por 120 mil cajetillas y había sido declarada como “palillos perfumados”

Aseguramiento de cigarros apócrifos. Foto: Gabinete de SeguridadAseguramiento de cigarros apócrifos. Foto: Gabinete de Seguridad

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