Migración

Mexicano Recibe Multa de 1.8 Millones de Dólares tras Salir de Estados Unidos

El caso ocurre mientras autoridades estadounidenses recurren a multas y herramientas como CBP Home dentro de sus medidas relacionadas con determinadas órdenes migratorias.

EUA impulsa la salida voluntaria de migrantes con CBP Home.EUA impulsa la salida voluntaria de migrantes con CBP Home. Foto: Archivo | Cuartoscuro

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Héctor Alessandro Negrete ya vivía en México cuando recibió una notificación que le reclama más de 1.8 millones de dólares por una presunta infracción migratoria

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+