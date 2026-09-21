El Centro Nacional de Huracanes informó que Polo se intensificó a huracán de categoría 1; el estado de Jalisco podría tener afectaciones.

Polo se localiza a 320 kilómetros de Zihuatanejo, Guerrero, y a 410 de Manzanillo, Colima. Se prevé que continúe intensificándose rápidamente frente a las costas de México.

La circulación de Polo podría generar lluvias y otros efectos meteorológicos en zonas del occidente del país, por lo que Jalisco podría registrar afectaciones, particularmente en regiones cercanas a la costa.

En el aviso mostrado por el Servicio Meteorológico Nacional se pronostican para esta tarde y noche lluvias puntuales muy fuertes, de 50 a 75 milímetros, además de descargas eléctricas y rachas de viento. El aviso tiene vigencia del 21 de septiembre a las 11:15 horas al 22 de septiembre a las 06:00 horas.

El mismo reporte señala a Michoacán como estado afectado y recomienda a la población extremar precauciones y atender las indicaciones de las autoridades del Sistema Nacional de Protección Civil.