Cambio climático

Polo se Intensifica a Huracán Categoría 1; Jalisco Podría Tener Afectaciones

El sistema se localiza frente a las costas del Pacífico y se prevé que continúe fortaleciéndose durante las próximas horas

Huracán PoloPolo se convierte en huracán de categoría 1; Jalisco podría ser afectado. Foto: N+

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Polo se intensifica a huracán categoría 1. Jalisco y Michoacán podrían enfrentar lluvias fuertes y vientos

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