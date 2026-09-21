Habrá Cierre de Cruceros por Rehabilitación Asfáltica en Matamoros, Tamaulipas

A partir de este martes iniciarán trabajos de rehabilitación en distintos cruceros de la avenida Pedro Cárdenas, informó el Gobierno Municipal de Matamoros.

Las labores se realizarán en los cruces con Longoria, Solidaridad, avenida del Trabajo, Agapito González y Marte R. Gómez, a la altura de Mundo Nuevo.

Las autoridades exhortaron a los conductores a salir con tiempo y, de ser posible, utilizar rutas alternas para evitar retrasos y permitir el desarrollo de las labores de rehabilitación.

Se pide también respetar los señalamientos y las indicaciones del personal encargado de dirigir el tráfico mientras duren los trabajos.

Las rutas alternas que se recomiendan son: Avenida Carlos Salazar, la cual es una muy buena opción porque cuenta con dos carriles y es de fácil acceso, también la Avenida Longoria para incorporarse por la calle 3 y salir por la Avenida del Trabajo e incorporarse por la Avenida Pedro Cárdenas.