Tráfico vehicular

Habrá Cierre de Cruceros por Rehabilitación Asfáltica en Matamoros, Tamaulipas

Las autoridades exhortaron a los conductores a salir con tiempo y, de ser posible, utilizar rutas alternas para evitar retrasos

Habrá Cierre de Cruceros por Rehabilitación Asfáltica en Matamoros, TamaulipasRehabilitación Asfáltica. Foto: Gobierno Municipal de Matamoros

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Rehabilitación en Matamoros: cierres en cruces clave de la avenida Pedro Cárdenas.

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