El Secretario de Gobernación, Samuel Aguilar Pala, confirmó la desaparición de un joven de 16 años en Tecamachalco, identificado como Mateo Hernández, hijo del presidente municipal Mateo Hernández López.

El funcionario señaló que el adolescente fue visto por última vez el sábado 19 de septiembre, cuando acudió a realizar trabajos con compañeros de la escuela.

El funcionario estatal pidió esperar el avance de las investigaciones para establecer qué ocurrió y localizar al menor de edad, quien es estudiante de una preparatoria de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP).

El joven Mateo Hernández, lleva más de 48 horas desaparecido y se teme que sea víctima de algún delito, por lo que autoridades investigan su paradero.

Con información de N+

JAPR