Desaparecidos

Confirman Desaparición del Hijo del Alcalde de Tecamachalco en Puebla

La última vez que el adolescente fue visto acudió con compañeros de escuela para realizar un trabajo

Se confirmó la no localización del joven desde el sábado.Se confirmó la no localización del joven desde el sábado. Foto: Facebook Mateo Hernandez Lopez

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Preocupación en Tecamachalco: Mateo Hernández, hijo del alcalde, desapareció el fin de semana.

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