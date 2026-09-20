Desaparecidos

Tres Niños Están Desaparecidos desde la Noche del Grito de Independencia en Puebla

Los menores de edad se encontraban con su mamá en Zacatlán, la última vez que fueron vistos

Se busca a tres hermanos desde el 15 de septiembre.Se busca a tres hermanos desde el 15 de septiembre. Foto: X @busquedagobpue

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Desaparecidos en Puebla: Adriel, Rodrigo y Ángel fueron vistos por última vez en Jicolapa perteneciente a Zacatlán.

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