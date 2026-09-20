Las autoridades en Puebla publicaron fichas de búsqueda de tres menores de edad, cuyo paradero se desconoce desde la noche del Grito de Independencia en Zacatlán, Puebla.

De acuerdo con la información de la Comisión de Búsqueda de Personas en Puebla, los niños se encontraban con su mamá en la junta auxiliar de Jicolapa, el pasado 15 de septiembre de 2026, fecha en que fueron vistos por última vez.

Se desconocen las circunstancias por las cuales desaparecieron los menores de edad, sin embargo, se pide ayuda de la sociedad para tratar de localizarlos, y notificar a las autoridades si se tiene información que ayude a encontrarlos.

Adriel, Rodrigo y Ángel Iván fueron vistos en Jicopala con su mamá. Foto: X @busquedagobpue

Adriel Martínez González tiene 4 años de edad, y llevaba un pants escolar completo de color marino con franjas rojas y blancas; Rodrigo Martínez González de tan solo 10 meses de edad tiene como seña particular un lunar café en la pierna derecha, pero se desconoce su vestimenta; Ángel Iván González Vázquez de 8 años llevaba pants escolar completo color negro con franjas rojas, platera blanca con cuello rojo y tenis blancos.

En caso de contar con datos que ayuden a la localización de los hermanos, se solicita comunicarse a los números 2222-46-3830 o 2226-82-1258.

Con información de N+

JAPR