Un motociclista chocó contra un coche al intentar rebasarlo en la avenida Carlos Hank González, frente al Metro Ciudad Azteca, de la Línea B, en Ecatepec, Estado de México. El momento fue captado en video por otro automovilista.

A través de redes sociales se dio a conocer el momento del incidente, que se registró el pasado 18 de septiembre 2026.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Motociclista Intenta Rebasar y Choca contra Automóvil en Ecatepec, Edomex

En las imágenes se puede observar cómo el vehículo avanzaba en el carril más cercano a los andenes de la estación, cuando una moto se acerca, intentando rebasar a la unidad que se encontraba delante de él, pero no calculó la velocidad y terminó impactado contra el coche color plateado.

Posteriormente, se puede observar cómo dos personas que viajaban en el vehículo impactado descienden y se acercan rápidamente al motociclista para saber si se encontraba bien.

Hasta el momento no se ha informado cuál es el estado de salud del conductor.