Motociclista Se Impacta Contra Coche al Intentar Rebasarlo en Ecatepec, Edomex
A través de redes sociales, se compartió la grabación del incidente en el que el conductor de la moto terminó en el suelo
A través de redes sociales, se compartió la grabación del incidente en el que el conductor de la moto terminó en el suelo
Un motociclista chocó contra un coche al intentar rebasarlo en la avenida Carlos Hank González, frente al Metro Ciudad Azteca, de la Línea B, en Ecatepec, Estado de México. El momento fue captado en video por otro automovilista.
A través de redes sociales se dio a conocer el momento del incidente, que se registró el pasado 18 de septiembre 2026.
En las imágenes se puede observar cómo el vehículo avanzaba en el carril más cercano a los andenes de la estación, cuando una moto se acerca, intentando rebasar a la unidad que se encontraba delante de él, pero no calculó la velocidad y terminó impactado contra el coche color plateado.
Posteriormente, se puede observar cómo dos personas que viajaban en el vehículo impactado descienden y se acercan rápidamente al motociclista para saber si se encontraba bien.
Hasta el momento no se ha informado cuál es el estado de salud del conductor.