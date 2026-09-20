Accidentes

Motociclista Se Impacta Contra Coche al Intentar Rebasarlo en Ecatepec, Edomex

A través de redes sociales, se compartió la grabación del incidente en el que el conductor de la moto terminó en el suelo

Choque frente a metro Ciudad Azteca, en Ecatepec, Estado de MéxicoEl incidente automovilístico se registró frente al metro Ciudad Azteca. Foto: Redes Sociales
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