Un hombre perdió la vida por un fuerte accidente ocurrido en la carretera federal México-Tuxpan, a la altura de la Perforadora México, en el municipio de Venustiano Carranza en Puebla.

De acuerdo con los primeros personas, la persona que conducía un tráiler se habría quedado dormido y volcó fuera del camino. Debido a la colisión el hombre quedó prensado al interior de la cabina.

La unidad es un camión color azul, que transportaba cal y terminó con las llantas al aire a la altura del kilómetro 177.

El accidente ocurrió durante la madrugada del domingo, y fue después de las 10 de la mañana que se logró la extracción del cuerpo sin vida, del hombre cuya identidad se desconoce.

La circulación en la zona fue cerrada en su totalidad para permitir los trabajos con grúa para retirar el tractocamión volcado. En la zona se encuentran elementos de la Policía Municipal y Protección Civil.

Con información de N+

JAPR