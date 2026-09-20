Accidentes

Accidente con Volcadura de un Tráiler Deja una Persona Muerta en Puebla

El tractocamión que transportaba cal salió del camino a la altura del municipio de Venustiano Carranza

El operador de la unidad no sobrevivió al accidente.El operador de la unidad no sobrevivió al accidente. Foto: Facebook Concepto TV 3

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Accidente mortal en Venustiano Carranza: un tráiler volcó en la carretera México-Tuxpan. El conductor perdió la vida tras quedar prensado.

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