Un motociclista murió durante un accidente vial ocurrido sobre la autopista México-Puebla, a la altura de Sanctorum, junta auxiliar del municipio poblano de Cuautlancingo.

De acuerdo con los primeros reportes, en la unidad de dos ruedas viajaba una pareja cuando habría sido impactada por un vehículo frente al parque industrial Finsa.

El conductor se dio a la fuga, dejando tiradas sobre la carpeta asfáltica a las dos personas que tuvieron que ser atendidas por los cuerpos de emergencias que llegaron al lugar del siniestro.

Paramédicos confirmaron que el hombre de entre 45 y 50 años de edad ya no contaba con signos vitales, mientras que se desconoce el estado de salud de su acompañante.

En otro punto de Cuautlancingo elementos de la Unidad de Emergencias Básicas brindaron atención a un hombre de 23 años que sufrió una caída mientras viajaba a bordo de su motocicleta.

El paciente recibió limpieza y curación en el lugar, tras la valoración se determinó que presentaba lesiones superficiales derivadas de la caída, permaneciendo en el sitio para realizar los trámites correspondientes.

Con información de N+

GMAZ