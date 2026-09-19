Accidentes

Muere Motociclista durante Accidente Vial sobre la Autopista México-Puebla

El cuerpo del hombre quedó tendido sobre la carpeta asfáltica a la altura de Sanctorum, junta auxiliar del municipio de Cuautlancingo

Motociclista Muerto Accidente Autopista México Puebla Parque Finsa Sanctorum CuautlancingoLa víctima mortal tenía entre 45 y 50 años de edad. Foto: Facebook PB Comunicación

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Accidente en Cuautlancingo: un hombre pierde la vida en la autopista México-Puebla. El responsable huyó dejando a las víctimas en el lugar. Conoce los detalles de este incidente.

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